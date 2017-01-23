BofA-ML поднял рейтинг GDR Mail.ru до "держать" и оценку на 18%

Bank of America Merrill Lynch Research (BofA-ML) повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.ru с $17 до $20 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация с "продавать" до "держать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Mail.ru, основанный на оценках аналитиков 16 инвестиционных банков, составляет $19,83 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $17,64 за штуку.