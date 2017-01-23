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23 января 2017 года 16:28

Сланцевики готовятся к большой гонке - eToro

На прошлой неделе нефтяной рынок получил новую информацию для раздумий: Exxon Mobil, Noble Energy и Anadarko провели масштабные сделки, чей смысл сводится к одной идее - получить максимальный доступ к залежам Permian, находящимся на территории Техаса и Нью-Мексико, отмечает руководитель аналитического отдела eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Exxon Mobil приобрел за $6 млрд 275,000 акров у частных игроков Bass family, чье оборудование позволяло добывать на этой земле всего 18,800 баррелей в день - мелочь по сравнению с тем на что способен Exxon и его огромный капитал. Ложкой дегтя является факт, что из 60 млрд запасов, только до 3,4 млрд баррелей можно добраться используя существующее оборудование. Стоит также иметь в виду, что эта сделка стала последней для руководителя компании Рекса Тиллерсона, который был назначен на пост госсекретаря при Трампе. Таким образом Exxon Mobil получил доступ к, пожалуй, самому желанному месторождению и своего человека в администрации президента.

Noble Energy, в свою очередь, тоже не остался в стороне и приобрел свой кусок Permian, через выкуп акций Clayton Williams, которая по праву считалась самой “горячей” компанией на рынке: ее бумаги в прошлом году пробили отметку в $100, затем взлетели до $150 - именно по этой цене состоялась сделка. Как быстро окупятся вложения Noble Energy и стоило ли так переплачивать, пока не ясно.

И, наконец, Anadarko, уже имеющая доступ к залежам, распродала свои активы в Америке, сосредоточившись лишь на двух месторождениях: Мексиканский залив и Permian. Таким образом компания променяла возможность выкачивать нефть за $7,67 за баррель, на перспективу добывать дольше по времени, но и дороже по цене - ориентировочно за $12.

Нефтяной рынок взял паузу, котировки на нефть находятся в подвешенном состоянии и только американские игроки уверенно увеличиваю число буровых установок и осваивают новые залежи. Дональд Трамп может облегчить работу сланцевиков, что может привести как к увеличению их доходов, так и к новой турбулентности на сырьевом рынке.


Опубликовано: /eToro/
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