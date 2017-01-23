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23 января 2017 года 16:28
Сланцевики готовятся к большой гонке - eToro
На прошлой неделе нефтяной рынок получил новую информацию для раздумий: Exxon Mobil, Noble Energy и Anadarko провели масштабные сделки, чей смысл сводится к одной идее - получить максимальный доступ к залежам Permian, находящимся на территории Техаса и Нью-Мексико, отмечает руководитель аналитического отдела eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. Exxon Mobil приобрел за $6 млрд 275,000 акров у частных игроков Bass family, чье оборудование позволяло добывать на этой земле всего 18,800 баррелей в день - мелочь по сравнению с тем на что способен Exxon и его огромный капитал. Ложкой дегтя является факт, что из 60 млрд запасов, только до 3,4 млрд баррелей можно добраться используя существующее оборудование. Стоит также иметь в виду, что эта сделка стала последней для руководителя компании Рекса Тиллерсона, который был назначен на пост госсекретаря при Трампе. Таким образом Exxon Mobil получил доступ к, пожалуй, самому желанному месторождению и своего человека в администрации президента. Noble Energy, в свою очередь, тоже не остался в стороне и приобрел свой кусок Permian, через выкуп акций Clayton Williams, которая по праву считалась самой “горячей” компанией на рынке: ее бумаги в прошлом году пробили отметку в $100, затем взлетели до $150 - именно по этой цене состоялась сделка. Как быстро окупятся вложения Noble Energy и стоило ли так переплачивать, пока не ясно. И, наконец, Anadarko, уже имеющая доступ к залежам, распродала свои активы в Америке, сосредоточившись лишь на двух месторождениях: Мексиканский залив и Permian. Таким образом компания променяла возможность выкачивать нефть за $7,67 за баррель, на перспективу добывать дольше по времени, но и дороже по цене - ориентировочно за $12. Нефтяной рынок взял паузу, котировки на нефть находятся в подвешенном состоянии и только американские игроки уверенно увеличиваю число буровых установок и осваивают новые залежи. Дональд Трамп может облегчить работу сланцевиков, что может привести как к увеличению их доходов, так и к новой турбулентности на сырьевом рынке.
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23 января 2017 года 19:39
Москва. 23 января. Рынок акций РФ в понедельник снизился девятый торговый день подряд по индексу ММВБ, обновившему минимум с начала декабря на фоне укрепления рубля и негативной динамики внешних площадок после инаугурации президента США Дональда Трампа, который не внес ясности в приоритеты новой экономической политики США. читать дальше
.23 января 2017 года 19:30
Рубль укрепляется к доллару и евро в понедельник вечером благодаря спросу на ликвидность, нефть снижается
Москва. 23 января. Доллар США и евро немного снижаются на торгах "Московской биржи" вечером в понедельник, несмотря на снижение мировых цен на нефть; рубль укрепляется благодаря спросу на рублевую ликвидность в начинающийся налоговый период. читать дальше
.23 января 2017 года 19:00
В преддверии налоговых платежей банки располагают избыточным запасом рублевой ликвидности; средств на валютном аукционе ЦБ хватает не всем - ИК "Велес Капитал"
"В первой половине дня позиции доллара на внутреннем рынке находились под давлением снижающегося индекса американской валюты на внешних площадках, - отмечает старший аналитик ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - После выступления Д.Трампа индекс доллар опускался к утру понедельника почти до 100,2... читать дальше
.23 января 2017 года 18:38
Москва. 23 января. Котировки российских еврооблигаций в понедельник плавно подрастают на фоне наметившейся стабилизации ситуации на рынке базовых активов - американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов изменились незначительно. читать дальше
.23 января 2017 года 18:33
Отсутствие сильного перевеса позитивных или негативных новостей позволяет ценам на нефть удерживаться в районе 55,0 долл. за баррель - УК «Альфа-Капитал»
"Из позитивных новостей стоит отметить информацию от Комитета по контролю соблюдения соглашения об ограничении добычи, - считает аналитик УК «Альфа-Капитал» Денис Асаинов. - По его данным, на текущий момент соглашение выполнено почти на 80%, страны уже сократили добычу на 1,5 млн баррелей в день,... читать дальше
.23 января 2017 года 18:02
На старте новой торговой недели игроки продолжают продавать доллар, указывает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Рынки переваривают инаугурационную речь Трампа, которая носила ярко выраженный протекционистский окрас. Несмотря на то, что такой тон нового президента не стал... читать дальше
.23 января 2017 года 17:35
Общая локальная направленность рынков против доллара, по мнению аналитика TeleTrade Марка Гойхмана, очевидна. Это реакция разочарования на то, что Трамп в своей речи на инаугурации вновь не указал контуры экономических мер своей политики. В то же время упор на защитные, протекционистские действия... читать дальше
.23 января 2017 года 17:20
Опубликованные в пятницу данные по росту ВВП Китая за четвертый квартал 2016 года не удивили рынки, поскольку подтвердили сохранение стабильной ситуации в экономике страны отмечает экономист Julius Baer Сьюзан Йохо. За четвертый квартал ВВП Китая вырос на 6,8% в годовом выражении. Таким образом,... читать дальше
.23 января 2017 года 16:51
Bank of America Merrill Lynch Research (BofA-ML) повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.ru с $17 до $20 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация с "продавать" до "держать". По данным... читать дальше
.23 января 2017 года 16:03
В случае роста котировок нефти вполне вероятны прорывы курса в район 58 рублей за доллар - "Аналитика Онлайн"
Соглашение о сокращении добычи членами ОПЕК и другими крупными производителями нефти вступило в силу 1 января и с тех пор участники соглашения сократили добычу уже на 1,5 млн барреля в сутки, отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. Министр энергетики... читать дальше
.23 января 2017 года 15:38
оссийские фондовые индексы начали новую торговую неделю на минорной ноте, отмечает аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев. Бенчмарки снижаются под воздействием негативного внешнего фона и возобновления продаж нефти Brent на попытках пробоя уровня 56. К 14:45 мск индекс ММВБ снижается без малого на... читать дальше
.23 января 2017 года 15:35
Рубль укрепляется к доллару и евро в понедельник днем благодаря спросу на ликвидность, нефть снижается
Москва. 23 января. Доллар США и евро немного снижаются на торгах "Московской биржи" днем в понедельник, несмотря на снижение мировых цен на нефть; рубль укрепляется благодаря спросу на рублевую ликвидность в начинающийся налоговый период. читать дальше
.23 января 2017 года 15:24
Во второй половине дня наиболее вероятна консолидация российских индексов вблизи текущих уровней - Dukascopy Bank SA
"Внешний негативный фон способствует снижению российских индексов акций по итогам первой половины торговой сессии понедельника, 23 января, - руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович. - Так, индекс ММВБ теряет 0,8%, снизившись до отметки 2142,1 пункта, а... читать дальше
.23 января 2017 года 14:53
Два события конца прошлой недели будут влиять на рынок нефти в ближайшей перспективе, полагает аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Инаугурация Трампа и заседание контрольного комитета стран-экспортёров нефти в Вене. Причём по направленности их результаты – противоположны. Трамп в своей речи повторил... читать дальше
.23 января 2017 года 14:33
С технической точки зрения, отскок на рынке акций возможен в перспективе 2 - 3 дней - ИК "Фридом-Финанс"
Торговый день на фондовом рынке начался со снижения, это, по мнению начальника управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгия Ващенко, можно связать с отсутствием важных новостей и техническими факторами. Эксперт сомневается в том, что коррекция продлится целый день,... читать дальше
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