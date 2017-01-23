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23 января 2017 года 15:35

Рубль укрепляется к доллару и евро в понедельник днем благодаря спросу на ликвидность, нефть снижается

Москва. 23 января. Доллар США и евро немного снижаются на торгах "Московской биржи" днем в понедельник, несмотря на снижение мировых цен на нефть; рубль укрепляется благодаря спросу на рублевую ликвидность в начинающийся налоговый период.

Курс доллара США составил 59,395 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 36 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 63,7375 руб./EUR1, снизившись на 18 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 28 копеек, до 61,35 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на вторник на 16,63 копейки, до 59,5034 руб./$1, но повысил курс евро на 21,52 копейки, до 63,9424 руб./EUR1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", небольшое укрепление рубля к доллару и евро в первой половине дня 23 января связано, прежде всего, со спросом участников рынка на рублевую ликвидность в начинающийся налоговый период. При этом наметившееся в понедельник днем снижение мировых цен на нефть оказывает лишь сдерживающее влияние, но никак не определяющее для динамики рубля.

Цены на нефть снижаются в понедельник на данных о рекордном за четыре года росте числа буровых установок в США. По данным Baker Hughes, нефтегазовые компании в США на прошлой неделе увеличили число буровых установок в эксплуатации на 29 единиц, максимальными темпами за четыре года. Общее число буровых достигло 551 - максимума с ноября 2015 года. Добыча нефти в США повысилась примерно на 6% с середины 2016 года, хотя и остается ниже исторического максимума, зафиксированного в 2015 году. На этом фоне стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК опустилась на 0,76% - до $55,07 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на март в ходе сессии Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снижается на 1,13% - до $52,62 за баррель.

Также нефтяной рынок продолжает оценивать объем сокращения добычи странами, подписавшими соответствующее соглашение. Так, в минувшие выходные государства ОПЕК и не-ОПЕК объявили, что близки к согласованному сокращению добычи - примерно на 1,8 млн баррелей в сутки. Однако Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз роста мирового спроса на 2017 год с 1,5 млн б/с до 1,3 млн б/с.

"С открытия биржевой сессии рубль укрепился против доллара до отметки 59,30 руб./$1 на фоне общей слабости американской валюты, - отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - Доллар по-прежнему пребывает в немилости у инвесторов по причине того, что за последнее время его неоднократно назвали слишком дорогим. Кроме того, сказывается неопределенность относительно дальнейших перспектив американской экономики - президент Дональд Трамп в своем выступлении на инаугурации не дал никаких новых вводных. Рынки не теряют надежды, ожидая, что важные новости скоро появятся - и по налоговой реформе, и по бюджетным расходам. Но до этого времени доллар, судя по всему, будет оставаться слабым. Главными темами этой недели для рынков будут отчеты за IV квартал 2016 года по ВВП США и Великобритании. Кроме того, в США будет опубликован индекс деловой активности в производственном секторе и данные по заказам на товары длительного пользования за декабрь. Рубль, скорее всего, продолжит восстановление своих позиций умеренными темпами".

"Инвесторы посчитали недостаточно конкретными инаугурационную речь и первые заявления Дональда Трампа, что спровоцировало ослабление доллара к валютам большинства развитых и развивающихся стран. К концу недели валютный рынок, вероятнее всего, вернется к отметкам около 59,5 руб./$1: должно сказаться осуществление наиболее крупных налоговых платежей и возможное коррекционное укрепление доллара к основным валютам (по отношению к евро - к уровням $1,06-1,07 за евро)", - считает главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк.

По словам зампредседателя правления Локо-банка Андрея Люшина, сегодня рубль будет стремиться к умеренному укреплению, поскольку после речи Трампа на инаугурации доллар заметно дешевеет к остальным валютам. Новый президент США дал мало информации по поводу поддержки экономики, но теперь инвесторы все сильнее боятся начала активных торговых войн и общего замедления роста экономики. Поэтому пока все играет в пользу рубля, который в ближайшие торговые сессии может сдвинуться со своей точки равновесия в 59,6 руб./$1 и начать активнее двигаться к отметке 59 руб./$1. В среднесрочной перспективе возможен локальный и недолгий прорыв этого уровня, но пока рано говорить о продолжении роста нацвалюты. Все же одних страхов мировых инвесторов для этого будет недостаточно. Кроме того, рост рубля сейчас провоцируется спекулятивным капиталом, то есть риск падения нацвалюты также высок.

По мнению экономиста ING Bank по РФ и СНГ Дмитрия Полевого, инаугурационная речь Трампа, на удивление, не оказала какого-либо драматического влияния на рынки, хотя индекс доллара продолжил падать (-0,5%), а пара EUR/USD в понедельник продолжила движение вверх. Судя по потокам, рынок остается относительно сбалансированным, и сегодня мы даже можем понаблюдать очередные попытки приблизиться к отметке 59 руб./$1. Однако угроза интервенций со стороны ЦБ до прояснения ситуации, вероятно, оставит этот уровень в качестве сопротивления для рубля, если нефть не уйдет сильно выше.

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) в понедельник незначительно снизились по отношению к предыдущему дню. В частности, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 7 базисных пунктов (б.п.), составив 10,23% годовых, ставка на семидневный срок снизилась на 3 б.п., опустившись до 10,43% годовых. Вместе с тем ставки в среднесрочном сегменте МБК (1-6 месяцев) не изменились: ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц осталась на уровне 10,46% годовых, на срок 3 месяца и 6 месяцев - 10,50% годовых.

В понедельник ЦБ РФ провел аукцион прямого валютного РЕПО сроком на 28 дней. При общем объеме спроса $3,966 млрд банки привлекли $3 млрд по средневзвешенной ставке 2,7955% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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