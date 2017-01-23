Во второй половине дня наиболее вероятна консолидация российских индексов вблизи текущих уровней - Dukascopy Bank SA

"Внешний негативный фон способствует снижению российских индексов акций по итогам первой половины торговой сессии понедельника, 23 января, - руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович. - Так, индекс ММВБ теряет 0,8%, снизившись до отметки 2142,1 пункта, а индекс РТС теряет четверть процента и снижается до 1136,2 пункта. Поддержку индексу РТС не оказало даже укрепление российской валюты, которая с начала дня выросла против доллара на 35 копеек до 59,4 руб./долл. Причем, цены на нефть марки Brent опустились ниже $55 за баррель на опасения роста добычи сырья в США. Дело в том, что в пятницу была опубликована статистика от Baker Hughes, согласно которой количество буровых установок по разработке нефтяных месторождений увеличилось до максимальных значений за последний год. Продажам акций российских эмитентов способствует и бегство инвесторов в низкорискованные валюты и американские гособлигации, причем, этот тренд усилился после того, как на глобальном фондовом рынке возросли опасения усиления протекционизма со стороны США. Во второй половине дня мы ожидаем консолидации российских индексов вблизи текущих уровней, поскольку публикации значимой макроэкономической статистики до конца торгового дня не ожидается".