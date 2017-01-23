Снижение рынка акций вслед за миром днем приостановилось у 2140п по ММВБ, растут энергетики

Москва. 23 января. Рынок акций РФ в понедельник просел вслед за мировыми площадками после инаугурации президента США Дональда Трампа, который не внес ясности в приоритеты новой экономической политики США; индекс ММВБ на фоне укрепления рубля откатился в район 2140 пунктов (минимум с 5 декабря), после чего днем снижение приостановилось.

К 13:30 МСК индекс ММВБ составил 2142,89 пункта (-0,8%), индекс РТС - 1136,11 пункта (-0,3%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,1%.

Доллар просел до 59,4 рубля (-0,36 рубля).

В лидерах отката выступают акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-1,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,9% и -2,9% "префы").

Лучше рынка выглядят акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,3%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+2,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,1%).

ПАО "Полюс" опубликовало в понедельник отчет за 2016 год, согласно которому компания увеличила производство золота на 12% - до 1,968 млн унций золота. Изначально план производства был 1,76-1,8 млн унций, потом компания повысила его до 1,87-1,9 млн. В 2017 году "Полюс" планирует произвести 2,075-2,125 млн унций золота, заявил глава компании Павел Грачев, тогда как ранее предварительный ориентир составлял 2 млн унций.

Индексы в США в пятницу выросли на фоне церемонии инаугурации 45-го президента США, который повторил протекционистские высказывания, озвученные еще в ходе предвыборной кампании, отмечает MarketWatch. Д.Трамп призвал предпринимать меры, которые поддержат американских рабочих, однако дал мало дополнительных деталей, которые могли бы дать инвесторам указания на приоритеты нового президента.

Д.Трамп пообещал создать 25 млн рабочих мест и снизить налоговую нагрузку на простых американцев и малый бизнес.

"План президента позволит снизить налоговую нагрузку для американцев по каждому налогу, упростить налоговый кодекс и уменьшить ставку корпоративного налога в США, которая является самой высокой в мире", - говорится в документе, размещенном на сайте Белого дома.

В понедельник в Азии динамика индексов была смешанной (просела Япония, подрос Китай), снижается Европа (FTSE, S&P350, DAX теряют 0,4-0,6%), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%) из-за протекционистских заявлений Д.Трампа.

Также в понедельник дешевеет нефть после роста в пятницу на 2%. В минувшие выходные государства ОПЕК и не-ОПЕК объявили, что близки к согласованному сокращению добычи - примерно на 1,8 млн баррелей в сутки. По мнению экспертов, прошло слишком мало времени с начала реализации договоренностей, и инвесторы смогут лучше оценить ситуацию, когда будут доступны данные о производстве и экспорте нефти за январь в целом.

Между тем нефтегазовые компании в США на прошлой неделе увеличили число буровых установок в эксплуатации максимальными темпами за четыре года. По данным Baker Hughes, за неделю компании ввели в эксплуатацию 29 установок в США, а общее число достигло 551 - максимума с ноября 2015 года. Добыча нефти в США повысилась примерно на 6% с середины 2016 года, хотя и остается ниже исторического максимума, зафиксированного в 2015 году.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent к 13:30 МСК в понедельник составила $54,93 за баррель (-1%), мартовская цена WTI - $52,59 за баррель (-1,2%).

Как отмечает начальник аналитического департамента УК "БК-Сбережения" Сергей Суверов, ситуация на российском фондовом рынке выглядит довольно безыдейно и скучно: ни серьезных новых денег, ни каких-либо новых ярких инвестиционных идей практически нет. Рынок нефти привыкает к стабильности, негатив относительно роста числа буровых в США компенсируется радостными отчетами ОПЕК о прогрессе в деле сокращения нефтедобычи.

Премьер РФ Дмитрий Медведев несколько девальвировал рыночные ожидания, заявив на съезде "Единой России", что скорой отмены антироссийских западных санкций ждать не стоит.

В ближайшее время на рынке в фокусе будут дивидендные акции с учетом сезонного фактора приближения дат отсечек реестров. По показателю дивидендной доходности (в среднем около 4,5%) Россия выглядит привлекательнее стран-аналогов.

По оценке аналитика Нордеа банка Дениса Давыдова, итоги встречи комитета по контролю за сокращением добычи нефти ОПЕК+ не оказали заметного влияния на рынок, впрочем, как и статистика о росте числа буровых от Baker Hughes. В более долгосрочном периоде достаточно интересны для рынка были заявления нового главы Белого дома - Д.Трамп озвучил намерения добиться энергетической независимости от картеля ОПЕК и любых стран, враждебных интересам США. В частности, администрация Трампа будет приветствовать революцию в области сланцевого газа и нефти, чтобы вернуть рабочие места и благосостояние миллионам американцев.

Таким образом, при сдержанном росте спроса позабытое противостояние нефтяных производителей за долю на рынке в перспективе вновь может набрать обороты, что, как известно, приводит к ценовому демпингу. Пока же можно утверждать, что объем дополнительного предложения из США на горизонте года может составить 500-600 млн баррелей, исходя из уже озвученных оценок МЭА и ряда аналитических исследований. Рост не будет быстрым, но очевидно, что вопрос о продлении сроков сделки ОПЕК+ не стоит, да и в целом дальнейшая совместная координация на рынке может свестись к минимуму. Для цен это может означать, что при текущем балансе уровень в $60 за баррель Brent будет выступать "Рубиконом".

По оценке аналитика ФГ БКС" Марка Брэдфорда, после инаугурации Трампа на рынках усилилась волатильность. Главными темами выступления президента Д.Трампа во время инаугурации стали протекционизм и "America First" (приоритет внутренних интересов), что увеличило нервозность рынков. Тем не менее, политика "America First" и намерение не навязывать американские идеалы другим странам предполагают снижение напряженности между Россией и США, хотя эта задача не из легких.

Как отмечают эксперты Sberbank CIB, первая неделя Д.Трампа в качестве президента США началась на фоне сомнений инвесторов в том, насколько быстро ему удастся перейти от слов к реальным изменениям в политике. В результате доллар в начале недели заметно снизился.

Новый президент США отличается жесткой риторикой, поэтому рынкам предстоит пережить несколько непростых дней - новости, меняющие ситуацию, могут прийти даже из сообщений Д.Трампа в Twitter. Особого внимания заслуживают намеки на перспективы внешнеторговой политики США.

В остальном неделя ожидается относительно спокойной. В пятницу выйдут первые данные о ВВП США за IV квартал, а ФРС начнет "период молчания" в преддверии намеченного на следующую неделю заседания Комитета по открытым рынкам. Верховный суд Великобритании во вторник вынесет решение по поводу законности процедуры выхода Великобритании из ЕС.

По оценке главного аналитика ВТБ24 Станислава Клещева, поддержка покупателей рынка акций находится в районе 2150 пунктов по индексу ММВБ, где проходит уровень коррекции Фибоначчи ко всему росту ноября-декабря (38,2%) и 50-дневная скользящая средняя.

Стабильность американского рынка (S&P500 уже больше месяца держится в узком 2%-ном диапазоне) и закрепление котировок Brent выше $53 за баррель (встреча стран-экспортеров нефти подтвердила выполнение обязательств по ограничению добычи и не выявила внутренних противоречий между участниками соглашения) позволяют предполагать попытки отскока наверх по российским бумагам при неизменности внешнего фона.

Помешать реализации данного сценария может коррекция в США. Основное внимание после вступления Д.Трампа в должность сосредоточено на его способности и желании реализовать те инициативы по снижению налоговой нагрузки, о которых он говорил в ходе своей предвыборной кампании. Риск разочарования по данному пункту предвыборных обещаний сохраняется, что может повергнуть американский рынок акций в коррекцию. По историческим мультипликаторам фондовый рынок США в настоящий момент невозможно назвать дешевым. Заложенные в оценку ожидания весьма высоки. И сейчас предстоит или реализовывать обещания, или дисконтировать их в оценке активов.

Другой темой является перспектива ослабления санкций в отношении финансового сектора РФ. Начало работы с новой администрацией США, установление деловых контактов должны прояснить, насколько готов избранный президент США к конструктивному двустороннему сотрудничеству.

На текущей неделе начинаются длинные выходные в Китае, приуроченные к празднованию Нового года по лунному календарю. С 27 января по 2 февраля рынки не будут испытывать на себе влияние экономических новостей из Поднебесной, которые чаще рассматриваются сквозь призму вероятного торможения экономики или рисков "пузыря" на долговом рынке. Кроме того, имеются ожидания, что в преддверии долгих праздников, китайские трейдеры могут оказаться более активными на сырьевых рынках в ближайшие дни с точки зрения покупок, что может оказать поддержку ценам на сырье и котировкам акций добывающих компаний.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" днем в понедельник упали акции АО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-16,6%), ПАО "Городские инновационные технологии" (MOEX: GRNT) (-4,7%), АО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-2,9%).

Подорожали бумаги АО "Таганрогский комбайновый завод" (MOEX: TGKO) (+14,3%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+11,7% и +6% "префы"), АО "РБК" (MOEX: RBCM) (+10,3%), "Трансаэро" (MOEX: TAER) (+2,2%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+1,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,3%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 13:30 МСК составил 10,732 млрд руб. (из них 2,745 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).