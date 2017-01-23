От 2150 пунктов по Индексу ММВБ вероятны попытки «отскока» наверх - ВТБ 24

Индекс ММВБ вернулся к отметке 2150 пунктов, констатирует аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев. "Здесь находится не только один из уровней Фибоначчи ко всему росту ноября-декабря (38.2%), но и проходит 50-дневная скользящая средняя, - указывает эксперт. - Таким образом, есть основания ожидать серьёзной поддержки нашему рынку на текущих уровнях. По крайней мере, стабильность американского рынка (S&P500 уже больше месяца держится в узком 2%-ном диапазоне) и закрепление котировок Brent выше $53 (состоявшаяся в выходные встреча стран-экспортёров нефти подтвердила выполнение обязательств по ограничению добычи и не выявила внутренних противоречий между участниками соглашения) - позволяют предполагать попытки отскока наверх по российским бумагам при неизменности внешнего фона".

Что может помешать реализации данного сценария? Основное внимание после вступления Д. Трампа в должность сосредоточено на его способности/желании реализовать те инициативы по снижению налоговой нагрузки, о которых он говорил в ходе своей предвыборной кампании. Риск разочарования по данному пункту предвыборных обещаний сохраняется, что может повергнуть американский рынок акций в коррекцию. По историческим мультипликаторам фондовый рынок США в настоящий момент невозможно назвать дешёвым. Заложенные в оценку ожидания весьма высоки. И сейчас предстоит или реализовывать обещания, или дисконтировать их в оценке активов.

Другой вопрос – это перспектива ослабления санкций в отношении финансового сектора РФ. Начало работы с новой администрацией США, установление деловых контактов должны прояснить насколько готов избранный президент к конструктивному двустороннему сотрудничеству.

Эксперт обращает внимание на то, что на этой неделе начинаются длинные выходные в Китае, приуроченные к празднованию Нового года по лунному календарю. С 27 января по 2 февраля рынки не будут испытывать на себе влияние экономических новостей из Поднебесной, которые чаще рассматриваются сквозь призму вероятного торможения экономики или рисков «пузыря» на долговом рынке. Кроме того, имеются ожидания, что в преддверии долгих праздников, китайские трейдеры могут оказаться более активными на сырьевых рынках в ближайшие дни с точки зрения покупок, что может оказать поддержку ценам на сырьё и котировкам акций добывающих компаний.