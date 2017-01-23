Краткосрочный диапазон для Brent - $54-56/bbl"- "Нордеа Банк"

"Сегодня в ходе утренних торгов нефть стабилизируется в районе отметок $55.5 Brent, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Итоги встречи комитета по контролю за сокращением добычи нефти, прошедшей в выходные, не оказали заметного влияния на рынок, впрочем как и статистика о росте числа буровых от Baker Hughes. Число нефтяных буровых установок в США выросло на 29 ед. до 551 штук, что стало максимальным недельным ростом с апреля 2013г. В более долгосрочном периоде достаточно интересны для рынка были заявления нового главы Белого дома. Д. Трамп озвучил намерения добиться энергетической независимости от картеля ОПЕК и любых стран, враждебных интересам США. «Администрация Трампа будет приветствовать революцию в области сланцевого газа и нефти, чтобы вернуть рабочие места и благосостояние миллионам американцев». Т.о. при сдержанном росте спроса позабытое противостояние нефтяных производителей за долю на рынке в перспективе вновь может набрать обороты, что, как мы уже знаем, приводит к ценовому демпингу. Пока же можно утверждать, что объем дополнительного предложения из США на горизонте года может составить 500-600 mn bbl/d, исходя из уже озвученных оценок МЭА и ряда аналитических исследований. Рост не будет быстрым, но очевидно, что о продлении сроков сделки ОПЕК+ вопрос не стоит, да и в целом дальнейшая совместная координация на рынке может свестись к минимуму. Для цен это может означать, что при текущем балансе уровень в $60 за Brent будет выступать «Рубиконом». Краткосрочно Brent $54-56/bbl".