Рубль чувствует себя достаточно уверенно - Банк "Зенит"

Торги на внутреннем валютном рынке в пятницу принесли рублю небольшое снижение, отмечают эксперты банка "Зенит". Несмотря на восстановление нефтяных котировок выше уровня $55 за барр., рубль не нашел поводов для роста, опасаясь предложения валюты со стороны Центробанка. Курс бивалютной корзины вырос на 12 коп. до 61.63 руб. Курс доллара составил 59.76 руб. (+4 коп.), курс евро – 63.92 руб. (+22 коп.). На международном валютном рынке доллар продолжил дешеветь по инерции, основная валютная пара подобралась вплотную к уровню $1.07.

"Рубль чувствует себя достаточно уверенно, принимая во внимание нервозность внешних рынков, связанную с инаугурацией нового президента США и уверенной риторикой Федрезерва в отношении будущего ужесточения денежно-кредитной политики, - комментируют аналитики банка. - Это препятствует росту как защитных, так и рискованных активов. В таких условиях валютный рынок выглядит аморфным – вектор потока инвестиционного капитала пока не определен. Рубль имеет внутренние драйверы для динамики. Поддержку оказывает ожидание платежей по крупным налогам в середине недели, но давление исходит со стороны риторики властей по возможному возвращению Центробанка на рынок с покупками валюты. Цены на нефть в текущей ситуации скорее представляют угрозу снижения, нежели роста, поскольку потенциал их роста ограничен. В выходные цены на нефть получили поддержку. Нефтедобывающие страны заявили, что выполнили план по сокращению добычи на 80% или на 1.5 млн

барр./сут. На наш взгляд, это является причиной для сохранения котировок нефти на текущих уровнях, однако дальнейший их рост пока вряд ли возможен".