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Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" сохраняет рейтинг "выше рынка" для акций РФ, сообщается в обзоре ИК.

По мнению аналитиков компании, российский фондовый рынок будет находиться в наиболее выгодном положении относительно других развивающихся рынков на фоне неопределенности, вызванной Brexit, избранием президентом США Дональда Трампа и выборов в Европе.

Эксперты рекомендуют инвесторам делать ставку на компании РФ, ориентированные на внутренний рынок.

Среди компаний РФ, ориентированных на внутренний рынок, аналитики выделяют, как наиболее инвестиционно привлекательные: Сбербанк (MOEX: SBER), Х5, Mail.ru, "Мосэнерго" (MOEX: MSNG), "Мегафон" (MOEX: MFON), АФК "Система" (MOEX: AFKS) и "Аэрофлот" (MOEX: AFLT). "Внутренние истории будут поддерживаться устойчивым курсом рубля, восстановлением роста реальных зарплат и ожидаемым снижением ключевой процентной ставки в 2017 году на 200 базисных пунктов", - говорится в обзоре.

Среди российских компаний, работающих на экспорт, аналитики ИК рекомендуют обратить внимание на "Газпром" (MOEX: GAZP), "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) и "Новолипецкий металлургический комбинат" (MOEX: NLMK) (НЛМК).