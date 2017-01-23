В российских евробондах вероятно небольшое снижение доходности - Промсвязьбанк

"Сегодня доходности UST с утра отступили от повышенных уровней – 10-летние госбонды опустились до уровня 2,43-2,44% годовых, что может найти отражение в небольшом снижении доходности российских суверенных евробондов в рамках сохранения кредитных премий. Инаугурационная речь Д.Трампа не внесла больше ясности относительно стимулирующих мер в экономике и протекционизма, во многом отразив его предвыборные заявления. Это находит отражение в котировках на глобальных долговых рынках. При этом первые шаги Д. Трампа и конкретика в заявленных программах развития могут найти отражение в движении рынков в ближайшей перспективе. На этой неделе выходит важная статистика в США (в основном в четверг и пятницу) – индексы деловой активности в январе, ВВП (4 кв.), объем заказов на товары длительного пользования (м/м), продажи домов и др., которые могут отразиться на ходе торгов на глобальных долговых площадках, в том числе в преддверии первого в этом году заседания ФРС (31 января–1 февраля)", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Александр Полютов.