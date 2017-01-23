Важным фактором поддержки для рынка ОФЗ остаются высокие уровни цен на нефть - Росбанк

"Январское ралли в долге развивающихся стран на прошлой неделе приостановилось (рост доходности на 5-7 бп для большинства 10-летних бенчмарков) на фоне неоднозначного внешнего фона, который вобрал в себя ослабление доллара США, рост базовых долларовых процентных ставок и отсутствие значимых статистических данных, - комментируют аналитики Росбанка. - Рынок ОФЗ также консолидировался: по итогам недели, доходности снизились на 5-9 бп на переднем участке кривой и прибавили до 10 бп в наиболее длинных 15-летних ОФЗ 26218 (8.39% годовых), что способствовало дальнейшей нормализации кривой. Важным фактором поддержки для рынка ОФЗ остаются высокие уровни цен на нефть, которые дополнительно поддержаны позитивным итогом встречи комитета ОПЕК в выходные, на которой страны-участники подтвердили фактическое сокращение добычи с начала года более чем на 1.5 млн барр./сутки, что составляет 80% от планируемого объема. Напомним, что фактические данные по сокращению добычи в каждой стране-участнице соглашения за январь поступят в начале февраля".