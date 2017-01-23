На мировом валютном рынке основной темой остается тактическое ослабление доллара США - Росбанк

"Российский рубль успокоился к концу недели в отсутствие новых комментариев властей относительно возможных валютных интервенций со стороны ЦБ (USD/RUB 59.6 на момент написания обзора). На мировом валютном рынке основной темой остается тактическое ослабление доллара США: так, на утренних торгах курс EUR/USD достигал 1.0755 (против 1.0341 на январских минимумах). Наши коллеги из SG считают это не более чем эмоциональной реакцией инвесторов на президентство Д.Трампа и ожидают укрепления американской валюты на 5-10% относительно прочих развитых стран, по мере принятия конкретных мер новым американским руководством", - отмечают эксперты Росбанка.