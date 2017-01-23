Влияние дополнительных доходов от роста цен на нефть на стоимость бензина минимально - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Мировые нефтяные цены, которые заметно увеличили темпы роста в последние пару месяцев (в особенности после решения стран ОПЕК снизить объемы ежедневной добычи нефти на 1.2 млн. баррелей), заставляют делать предположения о том, что цены на бензин и дизельное топливо в России также с неизбежностью вырастут, - отмечает аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Олег Якушев. - Связь, несомненно, существует, однако объяснять динамику внутренних цен изменениями международной конъюнктуры было бы слишком просто. Потому что на процесс ценообразования на отечественном топливном рынке влияет целый комплекс факторов.

2016 год завершился существенным ростом стоимости топлива на бирже. За декабрь АИ-92 подорожал на 8% за тонну, АИ-95 - на 5%. Рост биржевого спроса был связан со снижением экспортных пошлин в январе и с увеличением акцизов. Два этих фактора в совокупности повышали доходность экспорта – в том случае, если внутренние цены не будут увеличены. Поэтому все ждали роста цен на АЗС, однако эти ожидания не оправдались – Росстат оценил увеличение стоимости бензина и дизельного топлива за неделю (с 10 по 16 января) в 0.2%".

При этом сегодня, по мнению эксперта ИК, нет никаких предпосылок для возникновения дефицита на российском рынке топлива. Действительно, сегодня выгоднее отправлять нефть и нефтепродукты на экспорт. К тому же ограничения, взятые на себя странами нефтяного картеля, в случае безусловного исполнения должны привести к росту мировых цен как минимум до 60 долларов США за баррель. Это дает российским нефтедобывающим компаниям дополнительный стимул отправлять нефть на переработку не на отечественные, а на зарубежные НПЗ. Вместе с тем подорожание нефти на мировых рынках традиционно сопровождается укреплением рубля, благодаря чему колебания рублевой стоимости нефти сглаживаются. Таким образом, нефтяным компаниям и федеральному бюджету рост мировых цен на нефть позволяет получать дополнительные доходы, однако их влияние на стоимость бензина на внутреннем рынке сегодня минимально.

Другое дело – акцизная политика. Ранее предполагалось, что с 1 января акциз на бензин будет снижен, однако он остался на прежнем уровне – 10 130 рублей за тонну. Что касается акциза на дизельное топливо, то он увеличился с 5 290 рублей до 6 800 рублей за тонну. Всего же в ближайшие три года он увеличится почти на 40% – до 7 355 рублей за тонну в 2019 году. Это позволило главе ЛУКОЙЛа Вагиту Алекперову заявить о том, что к концу 2017 года розничные цены на топливо вырастут на 8-12%, за что он тут же получил предупреждение от Федеральной антимонопольной службы России.

В 2016 году нефтяники также были недовольны проводимой акцизной политикой. В течение прошлого года правительство повышало акцизы дважды – в январе и в апреле – в общей сложности на 45% на бензин и 35% на дизельное топливо. Однако, несмотря на снижение прибыльности нефтепереработки, переложить акциз на конечного потребителя нефтяным компаниям так и не удалось. В итоге по итогам 2016 года рост розничных цен составил 3.7-3.8%, констатирует О. Якушев.

"Если бы нефтяные компании могли поднять цены на бензин без ущерба для спроса, они бы уже давно это сделали, - указывает специалист ИК "Церих Кэпитал Менеджмент". - Но именно ограниченный потребительский спрос является не последней причиной, сдерживающей ускоренный рост розничных цен на топливо. Сокращение реальных располагаемых доходов заставляет наших сограждан внимательно следить за своими расходами и ограничивать их там, где возможно. В частности, это относится к использованию личного транспорта. Кроме того, на ограничение спроса влияет сезонный фактор – например, зимой многие автовладельцы ставят «железного коня» на прикол и пересаживаются на общественный транспорт. Также не будем забывать о последовательной работе, которую проводит на топливном рынке упомянутая выше Федеральная антимонопольная служба. ФАС внимательно следит за соблюдением неписаного правила последних пяти-шести лет: рост розничных цен на топливо не должен превышать темпов инфляции. И с этой задачей федеральная служба успешно справляется: как мы уже отмечали, в 2016 году цены на бензин выросли всего на 3.7% при инфляции в 5.4%. В 2015 году результаты были более впечатляющими – 6% роста цен при 12.9% инфляции. Однако оптовые цены растут гораздо быстрее – к примеру, в 2016 году заводская цена увеличилась на 12-13%. Ситуация сглаживается за счет увеличения глубины переработки нефти, однако диспаритет отпускных и розничных цен сохраняется".

По мнению аналитика, чем дольше сохраняется эта ситуация, тем большее количество АЗС будет оказываться на грани рентабельности, что в итоге может привести к их закрытию. К тому же в 2017 году в экономику активно вмешивается политика. "И если мы забыли, что 2017 год – предвыборный, то власти об этом забывать не имеют права/ - подчеркивает О. Якушев. - Руководство страны сегодня как никогда озабочено поддержанием своего позитивного имиджа и потому не допустит никаких действий, которые могут привести даже к малейшему росту социальной напряженности. А резкое повышение розничных цен на бензин и дизельное топливо как раз из разряда таких действий, поскольку может привести (не обязательно приведет, но может привести) к акциям протеста, подобным тем, которые не так давно сопровождали внедрение системы «Платон». Таким образом, для сдерживания цен на рынке топлива в 2017 году будут использовать не только экономические механизмы, но и административный ресурс. Что мы имеем в итоге? Если политика ограничения розничных цен на топливо в пределах темпов инфляции будет продолжена, тогда к концу 2017 года мы будем иметь повышение цен на АЗС в пределах 1.5-1.6 рубля за литр бензина. У ФАС РФ достаточно административных рычагов воздействия, чтобы поддерживать такой курс. Вместе с тем отказ от ограничений действительно может вызвать годовой рост цен на уровне 8%, как и говорил Вагит Алекперов. Однако такой вариант развития событий нам представляется маловероятным – в первую очередь, по политическим причинам".