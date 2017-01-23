Трамп заставил инвесторов вспомнить о золоте - GLOBAL FX

"В последний день прошлой недели Америка официально обрела нового президента - Дональд Трамп стал сорок пятым президентом после двух сроков Барака Обамы, - напоминает главный аналитик GLOBAL FX

Сергей Мельников. - Инаугурационная речь президента напоминала обращение к народу страны в тяжелые времена. Трамп предложил всей державой взяться за восстановление прежней мощи государства, и в целом речь была полна обещаний защищать интересы простого народа, создавать рабочие места, вернуть производство в США и учитывать интересы граждан в международной политике. Участники рынка скептически отнеслись к данным заявлениям, что продолжило оказывать давление на доллар США. Основной потребностью для инвесторов сейчас является ясность и понимание новой экономической политики. Инаугурационная речь нового президента конкретики не принесла. При этом, заметим, на предыдущей конференции Трамп пообещал сообщить о своих планах сразу после инаугурации. Впрочем, возможно, что-то прояснится в ближайшее время. Под влиянием неопределенности инвесторы продолжают размещать средства в защитных активах, таких как золото. Металл растет уже четвертую неделю, достигнув уровня 1217 в пятницу, и есть вероятность, что этот тренд продолжится. Восходящей целью при этом может стать уровень 1240".