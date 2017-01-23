Открытие локального рынка акций ждем на отрицательной территории - КИТ Финанс Брокер

"На утро понедельника на глобальном рынке акций складывается смешанный внешний фон. Открытие локального рынка акций ждем на отрицательной территории. Из ключевых событий на этой неделе отметим публикацию данных по ВВП США. Экономика США за 4 квартал 2016 года, как ожидается, расширилась на 2,2% по сравнению с 3,5% в 3 квартале. Российский рынок акций на прошлой неделе продолжил медленное сползание вниз. Инвесторы корректируют свои позиции, реагируя на появившиеся подробности относительно требования государства обязать госкомпании выплачивать 50% чистой прибыли акционерам. С начала года индекс ММВБ лишь 2 торговые сессии завершил с положительным результатом. За этот период индикатор снизился на 3,2%", - отмечают аналитики КИТ Финанс Брокер.