Дальнейшее укрепление рубля уже не выглядит столь неизбежным - "Открытие Брокер"

"Российская валюта закрывает две недели подряд незначительным ослаблением, но движения происходят в узком диапазоне. Между тем начались вербальные интервенции представителей правительства, которые намекают на возможную покупку валюты Центральным Банком или Минфином. Впрочем, в конце прошлой торговой недели министр финансов А. Силуанов всё же заявил, что пополнение резервного фонда не планируется. Ведомство будет стараться покрывать расходы за счёт дополнительных доходов, а не средств резервного фонда. Тем не менее, дальнейшее укрепление рубля уже не выглядит столь неизбежным, хотя интерес к отечественному долговому рынку будет оставаться высоким в связи с перспективой снижения ключевой ставки ЦБ РФ", - отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.