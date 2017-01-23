На рынке рублевых корпоративных бондов в понедельник не сложится ярко выраженной динамики

Москва. 23 января. На рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы выросли в пятницу на 0,3-0,5% на фоне церемонии инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа. Тем не менее, Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 завершили "в минусе" вторую неделю подряд, потеряв соответственно 0,3% и 0,2%. Nasdaq Composite на прошлой неделе опустился на 0,3%.

В инаугурационной речи Д.Трамп повторил протекционистские высказывания, которые он озвучивал в ходе предвыборной кампании. Он призвал предпринимать меры, которые поддержат американских рабочих, однако дал мало дополнительных деталей, которые могли бы дать инвесторам указания на приоритеты нового президента. Д.Трамп пообещал создать 25 млн рабочих мест и снизить налоговую нагрузку на простых американцев и малый бизнес. "Каждое решение о торговле, о налогах, об иммиграции, о внешних отношениях будет сделано на пользу американским рабочим и американским семьям", - сказал он.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно в понедельник после того, как в прошлую пятницу президент США Дональд Трамп выступил с инаугурационной речью, носившей яркий протекционистский характер. Иена дорожает в ответ на первые шаги Д.Трампа после вступления в должность: новостей о планах инвестиций в инфраструктуру и стимулирующих мерах нет, новый президент заявил, что во главе его программы будут стоять интересы американцев.

Японский Nikkei 225 упал на 1,22%. Курс иены к доллару США поднялся на 1,2%, до 113,25/$1, долларовый индекс WSJ опустился на 0,4%. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,8% после падения на 1,2% на прошлой неделе.

Китайский Shanghai Composite прибавил 0,3%, гонконгский Hang Seng повысился менее чем на 0,1%, сократив подъем с 0,8%. Народный банк Китая активно вливает ликвидность в финансовую систему перед началом празднований Нового года по лунному календарю (в этом году с 27 января), что оказывает поддержку фондовому рынку.

В свою очередь нефть слабо дешевеет в ходе азиатских торгов в понедельник, рынок соблюдает осторожность в отношении последствий снижения нефтедобычи странами ОПЕК. Между тем в минувшие выходные государства ОПЕК и не-ОПЕК объявили, что близки к согласованному сокращению добычи - примерно на 1,8 млн баррелей в сутки. По мнению экспертов, прошло слишком мало времени с начала реализации договоренностей, и инвесторы смогут лучше оценить ситуацию, когда будут доступны данные о производстве и экспорте нефти за январь в целом.

Между тем нефтегазовые компании в США на прошлой неделе увеличили число буровых установок в эксплуатации максимальными темпами за четыре года. По данным Baker Hughes, за неделю компании ввели в эксплуатацию 29 установок в США, а общее число достигло 551 - максимума с ноября 2015 года. Добыча нефти в США повысилась примерно на 6% с середины 2016 года, хотя и остается ниже исторического максимума, зафиксированного в 2015 году.

На этом фоне цена мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:45 МСК опустилась на 0,11% - до $55,43 за баррель. Мартовский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на 0,19% - до $53,12 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу выросла в 1,2 раза по отношению к предыдущему торговому дню, но все равно осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 11,533 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,555 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 20 января вырос на 0,05% и составил 104,93 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,07%, поднявшись до 490,39 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "НЛМК БО-13" (+0,95%), "ДельтаКредит БО-26" (+0,54%) и "РусГидро-07" (+0,25%), а в лидерах снижения - "Роснефть-05" (-0,2%) и "РЖД БО-03" (-0,09%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Локо-банк в рамках оферты приобрел 13,656 тыс. облигаций серии БО-05 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 4 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 0,34% выпуска. Банк в июле 2013 года разместил 5-й выпуск биржевых облигаций объемом 3 млрд рублей. В августе 2015 года банк доразместил выпуск на 1 млрд рублей. Таким образом, объем выпуска в обращении в настоящее время составляет 4 млрд рублей.