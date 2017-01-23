Утренние прогнозы: возможно продолжение "сползания" вниз

В целом аналитики предполагают отрицательное движение на рынке акций в понедельник утром. Индекс ММВБ стремится к более существенным поддержкам.

ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 2155-2160 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что этот фондовый индикатор, демонстрирующий рекордную за последние 17 лет серию снижения в течение 8-ми торговых сессий подряд, продолжит находиться под влиянием сдвигов внешнего фона".

"Инвестиционная палата" (Александр Волынский): "Сегодня ждем умеренно негативное открытие торгов с последующими попытками роста. Покупкам, вероятно, будут способствовать относительно высокие цены на нефть. На сегодня локальным сопротивлением выступает, по нашему мнению, 2170-2180 пунктов по индексу ММВБ. Основным уровнем на неделю видим 2200 пунктов. Если рынок сумеет вернуться выше 2170-2200, далее, скорее всего, состоится повторный тест 2250-2300. Продолжение колебаний около текущих значений стоит рассматривать в пользу движения к 2100-2120 пунктам по индексу ММВБ".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Российский рынок продолжает сползать вниз. Между тем от более резкого снижения его удерживает продолжающийся приток средств. По данным EPFR, на неделе, завершившейся 18 января, фонды, инвестирующие в акции РФ, зарегистрировали чистый приток средств в размере $262 млн, а с начала года — почти $500 млн. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы развернуть индексы. После пика 3 января продажи не ослабевают, и рублёвый индекс ММВБ стремится к более существенным поддержкам. Если неделя закроется выше 2140 пунктов, то есть шанс на отскок".

Банк "Глобэкс" (Виктор Веселов): "В начале торговой сессии мы прогнозируем снижение индекса ММВБ на фоне разнонаправленного движения азиатских фондовых индексов".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Сейчас на рынке наблюдается некоторая неопределенность, которая связана с "большой" политикой. Инвесторы ждут заявлений и действий г-на Трампа, чтобы направить средства в перспективные секторы мировой экономики. Нефтяные котировки застыли вблизи пятничных уровней, фьючерсы на американские индексы пока в "красной зоне", а доллар США продолжает слабеть относительно остальных валют. Индекс РТС в таких условиях, скорее всего, снизится к концу понедельника на 0,5-1%. Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги РусГидро и телекомов (МТС, Мегафон). "Короткие" позиции имеет смысл удерживать по акциям ГМК Норильский Никели и Газпрома, цены которых пробивают локальные уровни поддержки".

ИФ "Олма" (Антон Манаев): "Сегодня в начале торгов не исключена консолидация-коррекция по индексу РТС. Возможное обострение политического противостояния Китая и США заставляет участников торгов быть осторожными с покупками. Из позитивных факторов стоит отметить утренний рост цены на промышленные металлы".