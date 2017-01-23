Нефтяной рынок соблюдает осторожность в отношении последствий снижения нефтедобычи странами ОПЕК

Американские фондовые индексы выросли в пятницу на 0,3-0,5%. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправлено в понедельник. Нефть слабо дешевеет в ходе азиатских торгов в понедельник.

Американские фондовые индексы выросли в пятницу на 0,3-0,5% на фоне церемонии инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа.

Тем не менее, Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 завершили "в минусе" вторую неделю подряд, потеряв соответственно 0,3% и 0,2%. Nasdaq Composite на прошлой неделе опустился на 0,3%.

В инаугурационной речи Д.Трамп повторил протекционистские высказывания, которые он озвучивал в ходе предвыборной кампании, отмечает MarketWatch. Он призвал предпринимать меры, которые поддержат американских рабочих, однако дал мало дополнительных деталей, которые могли бы дать инвесторам указания на приоритеты нового президента.

Д.Трамп пообещал создать 25 млн рабочих мест и снизить налоговую нагрузку на простых американцев и малый бизнес. "Каждое решение о торговле, о налогах, об иммиграции, о внешних отношениях будет сделано на пользу американским рабочим и американским семьям", - сказал он.

"План президента позволить снизить налоговую нагрузку для американцев по каждому налогу, упростить налоговый кодекс и уменьшить ставку корпоративного налога в США, которая является самой высокой в мире", - говорится в документе, размещенном на сайте Белого дома.

Девять из одиннадцати основных отраслевых групп S&P 500 увеличились по итогам пятничных торгов.

"Начинается реальная деятельность (Д.Трампа на посту президента - прим. ИФ), и рынки перейдут от спекуляций на том, что он может сделать, на реакцию на то, что он действительно сделает или не сделает", - отмечает главный рыночный аналитик CMC Markets Колин Чешински.

Также с началом сезона корпоративной отчетности и в отсутствие значимой статистики в пятницу участники торгов сосредоточили внимание на финансовых показателях компаний.

В число лидеров подъема в пятницу вошли акции нефтепроизводителей, в том числе Exxon Mobil (+1,4%), что было обусловлено повышением цен на нефть.

Акции Procter & Gamble подорожали на 3,3%. Крупнейший в мире производитель потребительских товаров в октябре-декабре увеличил чистую прибыль в 2,5 раза, а прибыль без учета разовых факторов повысилась до $1,08 на акцию и оказалась лучше ожиданий аналитиков.

Прибыль и выручка International Business Machines Corp. (IBM) в четвертом квартале превзошла ожидания экспертов. Акции крупнейшего мирового поставщика компьютерных услуг подорожали на 2,2%.

Между тем один из лидеров американского рынка пластиковых карт American Express Co. сократил чистую прибыль в октябре-декабре на 8,2% из-за увеличения расходов на маркетинг и рекламу в условиях ужесточившейся конкуренции. Котировки бумаг компании опустились на 0,6%.

Выручка General Electric Co. в минувшем квартале не оправдала прогнозов, прибыль упала на 45%. В результате падение рыночной стоимости компании составило 2,2%.

Индекс Dow Jones Industrial Average в пятницу вырос на 94,85 пункта (0,48%) - до 19827,25 пункта.

Standard & Poor's 500 по итогам торгов увеличился на 7,62 пункта (0,34%), составив 2271,31 пункта.

Значение Nasdaq Composite за день поднялось на 15,25 пункта (0,28%) и достигло 5555,33 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправлено в понедельник после того, как в прошлую пятницу президент США Дональд Трамп выступил с инаугурационной речью, носившей яркий протекционистский характер, сообщает CNBC.

Иена дорожает в ответ на первые шаги Д.Трампа после вступления в должность: новостей о планах инвестиций в инфраструктуру и стимулирующих мерах нет, новый президент заявил, что во главе его программы будут стоять интересы американцев.

Японский Nikkei 225 упал на 0,7%. Курс иены к доллару США поднялся на 0,7%, до 113,71/$1, долларовый индекс WSJ опустился на 0,4%.

Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,8% после падения на 1,2% на прошлой неделе.

Китайский Shanghai Composite прибавил 0,3%, гонконгский Hang Seng повысился менее чем на 0,1%, сократив подъем с 0,8%. Народный банк Китая активно вливает ликвидность в финансовую систему перед началом празднований Нового года по лунному календарю (в этом году с 27 января), что оказывает поддержку фондовому рынку.

"Рынки теперь ждут дополнительных подтверждений того, что Трамп выполнит обещания о фискальных стимулах и смягчении регулирования. В ближайший месяц или около того акции уязвимы перед дальнейшей коррекцией или консолидацией", - заявил международный инвестиционный аналитик AMP Capital Investors Шейн Оливер.

Вместе с тем, по словам Кристоффера Мольтке-Лета из Saxo Capital Markets, рынки все еще сохраняют оптимизм в отношении возможности новых налогово-бюджетных стимулов в США.

Японские экспортеры реагируют на укрепление иены: Toyota потеряла 1,3%, Honda - 1,4%, Panasonic - 1,2%. Страховщики Японии страдают от снижения доходности гособлигаций: цена бумаг Dai-ichi Life опустилась на 1,9%, T&D - на 1,7%.

Котировки акций Samsung Electronics выросли на 1,4% после объявления о том, что причиной проблем с Galaxy Note 7 стали дефектные аккумуляторы.

Нефть слабо дешевеет в ходе азиатских торгов в понедельник, рынок соблюдает осторожность в отношении последствий снижения нефтедобычи странами ОПЕК.

Между тем в минувшие выходные государства ОПЕК и не-ОПЕК объявили, что близки к согласованному сокращению добычи - примерно на 1,8 млн баррелей в сутки. По мнению экспертов, прошло слишком мало времени с начала реализации договоренностей, и инвесторы смогут лучше оценить ситуацию, когда будут доступны данные о производстве и экспорте нефти за январь в целом.

Между тем нефтегазовые компании в США на прошлой неделе увеличили число буровых установок в эксплуатации максимальными темпами за четыре года. По данным Baker Hughes, за неделю компании ввели в эксплуатацию 29 установок в США, а общее число достигло 551 - максимума с ноября 2015 года. Добыча нефти в США повысилась примерно на 6% с середины 2016 года, хотя и остается ниже исторического максимума, зафиксированного в 2015 году.

Цена мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:02 МСК опустилась на 0,1% - до $55,43 за баррель.

Мартовский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на 0,1% - до $53,16 за баррель.

В прошлую пятницу цены на нефть выросли примерно на 2% на ожиданиях встречи производителей нефти.