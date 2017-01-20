Рынок акций завершил снижением третью неделю подряд

Рынок акций РФ завершил снижением третью неделю подряд из-за просевшей нефти, сокращения активности покупателей перед инаугурацией нового президента США Дональда Трампа и опасений невысоких дивидендов госкомпаний.

В период с 16 по 20 января индекс ММВБ снизился на 1,6% - до 2159,96 пункта, индекс РТС потерял 1,7% и достиг 1138,99 пункта. Доллар за неделю подрос на 0,11 рубля.

Неделя началась с умеренной просадки индексов при смешанной динамике blue chips на фоне стагнации нефти и упавших оборотах из-за выходного дня в США (День Мартина Лютера Кинга). Индекс ММВБ просел ниже 2190 пунктов, РТС – к 1150 пунктам.

Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал обзор мировой экономики, в котором мало что изменилось по сравнению с предыдущим октябрьским обзором. Сохранение своих прогнозов по развитию мировой экономики фонд, в частности, объяснил неопределенностью в отношении курса экономической политики будущей администрации США и ее глобальных последствий.

Нефть Brent просела к $55,4 за баррель на фоне сохраняющихся сомнений, что согласованное нефтедобывающими странами сокращение добычи уменьшит избыток нефти на рынке. Несмотря на то, что многие из стран ОПЕК сообщили о снижении объемов добычи в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями, стало известно об активном наращивании производства нефти Ливией, освобожденной от необходимости урезать добычу. Также продолжили рост запасы сырья в США, хотя статистика Baker Hughes показала первое за 10 недель сокращение числа нефтяных буровых установок в США.

Во вторник рынок акций продолжил снижение по индексу ММВБ, обновившему минимум более чем за 3 недели (ниже 2180 пунктов) на фоне укрепления рубля и снижения доллара против фунта на заявлениях премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о жестком сценарии Brexit (полноценный выход из ЕС и установление новых независимых партнерских отношений с Евросоюзом).

Нефть стабилизировалась в районе $55,8 за баррель на заявлениях представителей картеля ОПЕК. Саудовская Аравия считает, что нефтяникам не потребуется расширять действующее соглашение о сокращении добычи нефти, с учетом снижения производства нефтедобывающими странами в соответствии с договоренностями, а также прогнозов увеличения спроса на нефть. Иран заявил, что сокращение производства нефти добывающими государствами будет способствовать восстановлению баланса спроса и предложения на мировом рынке, что обеспечит дальнейший рост цен.

В среду индекс ММВБ просел к 2170 пунктам вслед за нефтью на негативных сигналах по добыче сырья; раллировали бумаги энергетических компаний (ФСК и "Русгидро" прибавили более 7%) и улетели к новым максимумам бумаги "Аэрофлота" (+3,1%) на ожиданиях высоких дивидендов за прошлый год.

Нефть Brent в среду откатилась ниже $54 за баррель на фоне высказываний ведущих игроков мировой нефтяной отрасли в Давосе, указавших на отсутствие оптимизма в отношении возможности существенного роста цен сырья из-за вероятного увеличения добычи сланцевой нефти в США. Также рынок негативно отреагировал на вышедший в среду ежемесячный отчет ОПЕК по поставкам сырья (картель снизил прогноз поставок от стран, не входящих в картель, но увеличила прогноз по добыче в США).

В четверг индекс ММВБ снизился седьмые торги подряд, откатившись в район 2160 пунктов (уровень 1,5-месячной давности) из-за падения нефтяных бумаг на фоне заявлений первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова о дивидендах госкомпаний. При этом нефть в четверг выросла, а рубль ослабил позиции.

По словам И.Шувалова, дивиденды госкомпаний в текущем году будут определяться только на основании отчетности по МСФО, хотя на сегодняшний день по-прежнему одновременно применяются две системы - российская система бухгалтерского учета и МСФО.

Негативом для акций "Газпрома" (-1,3%) стал отчет концерна по МСФО за III квартал 2016 года, не оправдавший ожиданий (чистая прибыль не дотянула до прогнозных 107 млрд рублей, сократилась на 3% выручка).

Глава ФРС Джанет Йеллен заявила, что ожидает нескольких повышений ставок в год американским центробанком до конца 2019 года, когда ставка достигнет новой нормы в 3%.

ЕЦБ в четверг прогнозируемо сохранил ставки и параметры программы QE, отметив, что ставки останутся на текущем или более низком уровне длительное время, а QE будет проводиться до устойчивой корректировки инфляции.

В пятницу индекс ММВБ протестировал поддержку 2150 пунктов, после чего наметился отскок в ожидании инаугурации президента США Д.Трампа вечером 20 января. Выросли акции операторов мобильной связи на ожиданиях послабления требований "закона Яровой", но бумаги госкомпаний остались под давлением продаж из-за опасений сокращения дивидендных выплат.

Некоторую поддержку оказала выросшая нефть (Brent превысила $55,7 за баррель) на фоне ослабления доллара и данных о снижении запасов на терминале в американском Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть. По данным Минэнерго США, объем запасов на терминале уменьшился на 1,27 млн баррелей, добыча снизилась впервые за три недели, хотя в целом запасы нефти в США увеличились за неделю на 2,35 млн баррелей.

По итогам недели среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", хуже рынка смотрелись акции "Дикси Групп" (-9%), "префы" "Транснефти" (-8%) и "Татнефти" (-7%); лучше рынка выглядели акции АО "Ашинский металлургический завод" (+34%), "префы" "АвтоВАЗа" (+15%), бумаги "Русгидро" (+12%).

Динамику рынка акций на следующей неделе зададут новости о первых экономических инициативах Д.Трампа на посту президента (инвесторов интересуют планы по увеличению госрасходов и снижению налогов, по сокращению задолженности граждан и юрлиц) и итоги заседания 21-22 января Комиссии ОПЕК+ по наблюдению за выполнением обязательств по сокращению добычи. После трехнедельного снижения индексы ММВБ и РТС могут показать коррекционную динамику, однако если в США инвесторы будут разочарованы заявлениями Д.Трампа, начавшееся снижение рынков окажет давление и на российские активы. Для индекса ММВБ поддержкой выступает область 2100-2150 пунктов, для РТС – 1100-1130 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".