Рубль слегка снижается к доллару и евро в пятницу вечером, несмотря на рост нефти

Москва. 20 января. Доллар США и евро слегка подрастают на торгах "Московской биржи" вечером в пятницу в ожидании начала покупок валюты Банком России; рубль немного снижается к бивалютной корзине, несмотря на заметный рост нефтяных цен.

Курс доллара США составил 59,89 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 17 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 63,95 руб./EUR1, прибавив 25 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 20,6 копейки, до 61,72 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", небольшое снижение валютного курса рубля к доллару и евро 20 января связано, прежде всего, со словесными интервенциями, сделанными в последние два дня представителями правительства и Центробанка, в отношении возможной покупки Банком России валюты на открытом рынке. При этом активно растущие цены на нефть выступают сейчас лишь в качестве сдерживающего от более сильной просадки нацвалюты фактора, но никак не определяющего, отмечают аналитики.

Цены на нефть активно растут в пятницу и практически полностью нивелировали недельное снижение на данных о сокращении добычи в России. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК поднялась на 2,75% - до $55,65 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на март выросла в ходе сессии Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на 2,63% - до $53,49 за баррель. Добыча нефти в России сократилась в январе на 108 тыс. баррелей в сутки по сравнению с уровнем декабря, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственный анализ предварительных данных Минэнерго РФ.

Страны, участвующие в соглашении о снижении добычи, уменьшили производство нефти на 1,5 млн б/с к настоящему времени, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в интервью каналу Al Arabiya. Министр также отметил, что прогноз Международного энергетического агентства (МЭА), согласно которому добыча нефти в США в 2017 году вырастет на 500 тыс. б/с, является завышенным. По его мнению, рост составит 200-300 тыс. б/с, тогда как Минэнерго США ожидает увеличения всего на 100 тыс. б/с.

"Участники внутреннего валютного рынка продолжают размышлять над словами первого вице-премьера Игоря Шувалова о возможных валютных интервенциях. При этом внешне для рубля ничего не изменилось, факторов для его дальнейшего укрепления достаточно, в частности, нефть продолжает расти. Но сделанные накануне вербальные интервенции заставляют участников рынка задуматься, стоит ли дальше играть по рублю вверх или все же стоит уже остановиться. В итоге было принято решение, что неплохо бы поторговаться на текущих уровнях, поэтому сегодня торги проходили относительно спокойно, без резких движений и в рамках узких ценовых диапазонов. Наблюдаемый активный рост мировых цен на нефть не стимулирует активизацию покупателей нацвалюты, так как все опасаются играть против доллара", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела валютных операций Росевробанка Роман Фролов.

"Но пока регулятор не озвучил ни четкого плана, ни каких-то конкретных объемов покупки валюты, поэтому говорить о том, что в ближайшее время мы уже увидим ЦБ на рынке, рано. Скорее всего, вчерашние заявления были сделаны для того, что стабилизировать рынок и указать приемлемые границы курса рубля", - считает Р.Фролов.

Как полагает зампредседателя правления Локо-банка Андрей Люшин, "рубль будет отыгрывать инаугурационную речь Д.Трампа уже на следующей неделе, и, если учесть все предыдущие заявления и планы, российская валюта может оказаться под давлением, в основном за счет общего укрепления доллара. С другой стороны, факторов для серьезного ослабления нацвалюты пока нет, а вблизи 61,3 руб./$1 находится сильный уровень сопротивления. Диапазон 59-61 руб./$1 рубль вряд ли преодолеет в ближайшие недели. Исключением может стать только резкое изменение цен на нефть или слова Д.Трампа о смягчении санкций против России".

"Краткосрочные перспективы рубля будут во многом зависеть от того, как поведет себя доллар предстоящим вечером. На следующей неделе в России пройдет наиболее активная фаза очередного налогового периода, однако без сырьевой опоры этот фактор не станет поддержкой для рубля. У компаний и предприятий есть достаточный запас рублевой ликвидности, поэтому спрос на российскую валюту будет сдержанным. Зато интерес к валютной ликвидности может быть очень выраженным: банки должны вернуть казначейству и Центробанку чуть менее $7 млрд. Таким образом, если по времени совпадут все обозначенные факторы от укрепления доллара по всем фронтам и падения цены на нефть до внутреннего спроса на иностранную валюту, то рубль отступит. Первая цель доллара стоит на уровне 60,25 руб./$1, далее - 60,85 руб./$1", - считает старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

"Первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил о возможности выхода Центробанка на валютные торги с покупкой валюты для Резервного фонда. Это стало причиной снижения рубля в четверг, несмотря на подраставшие к тому моменту нефтяные котировки. Позже Центробанк дал свой комментарий в отношении возможных покупок валюты, который заключался в разделении интервенций для целей монетарной политики и для задач бюджета. С точки зрения валютного рынка, разница между этими двумя целями значительна, но сам факт возможного выхода регулятора на рынок является негативным для текущих котировок рубля. До прохождения пика налоговых платежей рубль, вероятно, останется в диапазоне 59-60 руб./$1, однако затем может отыграть весь скопившейся негатив, особенно если внешние площадки предоставят такой повод", - полагают аналитики банка "Зенит" (MOEX: ZENT).

"В четверг дискуссия о возможном интервенционном участии ЦБ или Минфина на валютном рынке обросла новыми подробностями, - отмечают эксперты Росбанка (MOEX: ROSB). - Наиболее сильным заявлением в итоге стал комментарий первого вице-премьера Игоря Шувалова о возможном возобновлении покупок валюты при котировках нефти выше отметки $55 баррель". По мнению аналитиков Росбанка, ослабление рубля выглядит логичным в моменте, однако в бюджетном уравнении остается несколько критических неизвестных. Их определение Минфином и ЦБ будет иметь решающее значение. Во-первых, проведение текущих интервенций Минфином в объеме избыточных нефтегазовых доходов (около 1,5 трлн рублей в год, по оценкам аналитиков Росбанка) не решает проблемы бюджетного дефицита, заложенного в объеме порядка 2,7 трлн рублей. То есть конверсия валюты в течение года потребует обратной операции в декабре для финансирования федеральных расходов, а это может привести к нежелательной волатильности курса".

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 31,76 копейки, до 59,6697 руб./$1, и повысил курс евро на 54,69 копейки, до 63,7272 руб./EUR1. Основной причиной повышения официальных курсов стал рост доллара и евро, произошедший накануне уже после определения Банком России курсов на 20 января.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос на 2,36 копейки по отношению к четвергу и составил 59,676 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК пятницы прибавил 3,78 копейки по отношению к 19 января и составил 59,7423 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту составил $4 млрд 158,847 млн, из которых $1 млрд 261,439 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 897,408 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 12,99 копейки по отношению к четвергу - до 63,6012 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК пятницы прибавил 11,46 копейки по отношению к 19 января и составил 63,6525 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR324,547 млн, из которых EUR141,614 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR182,933 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) в пятницу снизились по отношению к предыдущему дню. В частности, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 13 базисных пунктов (б.п.), составив 10,30% годовых, ставка на семидневный срок снизилась на 2 б.п., опустившись до 10,46% годовых. Вместе с тем ставки в среднесрочном сегменте МБК (1-6 месяцев) не изменились: ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц осталась на уровне 10,46% годовых, на срок 3 месяца и 6 месяцев - 10,50% годовых.