Рынок акций РФ завершил неделю снижением в ожидании инаугурации Трампа

Москва. 20 января. Рынок акций РФ в пятницу консолидировался при смешанной динамике blue chips в ожидании инаугурации нового президента США Дональда Трампа; индекс ММВБ по итогам пятницы просел восьмые торги подряд, что стало рекордной серией негативной динамики в последние несколько лет.

По итогам торгов индекс ММВБ составил 2159,96 пункта (-0,1%, минимум дня - 2147,19 пункта), индекс РТС - 1138,99 пункта (+0,2%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 2,4%.

Доллар стоит 59,77 рубля (+0,05 рубля).

За неделю индексы ММВБ и РТС просели на 1,6-1,7%, доллар вырос на 11 копеек.

Выросли в пятницу акции "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,8%), "Мегафона" (MOEX: MFON) (+2,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,7% и +1,2% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,9% и +1,4% "префы").

Минкомсвязи РФ предложило снизить объем хранения избыточной информации для операторов связи и интернет-компаний в рамках реализации "закона Яровой" в 10 раз, о чем заявил в четверг замглавы министерства Алексей Волин на заседании экспертной рабочей группы правительства.

Операторы российской "большой тройки" предлагают перенести сроки исполнения норм "закона Яровой" на 3-5 лет, для реализации требований операторам требуются финализированные технические требования, которые отсутствуют на данный момент, а также снижение объема хранения избыточной информации.

Просели акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2,4%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,9%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-1,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2% и -1,6% "префы").

В пятницу Д.Трамп принимает присягу в качестве 45-го президента США; ранее он пообещал существенно расширить фискальные стимулы, но пока не уточнил, как именно.

В Азии в пятницу динамика индексов была смешанной (выросли Япония и Китай), поддержку китайскому рынку акций оказали более сильные, чем ожидалось, данные о динамике ВВП КНР за минувший квартал. Так, в IV квартале ВВП КНР вырос на 6,8% при прогнозах роста на 6,7%, а по итогам года прирост составил 6,7% (минимальный подъем с 1990 года), при этом власти ожидали роста на 6,5-7%.

Также в пятницу стагнирует Европа (FTSE, S&P 350, DAX изменились в пределах 0,1%), но растет Америка (индекс S&P 500 вырос на 0,4%) и дорожает нефть на данных Минэнерго США о снижении запасов на терминале в Кушинге и на фоне ослабления доллара на Forex.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в пятницу составила $55,73 за баррель (+2,9% и +0,5% в четверг), мартовская цена WTI - $53,55 за баррель (+2,7%).

Как отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Игорь Арнаутов, нефть поддержали сообщения Саудовской Аравии о том, что страны-экспортеры, участвующие в соглашении ОПЕК+, сократили свою добычу в январе на 1,5 млн баррелей в сутки. Кроме этого, импорт нефти в Китай вырос на 9,4% в декабре, что на 36 млн тонн выше, чем годом ранее. Все это может стать причиной стабилизации нефтяного рынка в более короткие сроки.

Американские биржи открылись ростом на фоне восходящей динамики цен на углеводороды. После инаугурации нового президента США инвесторы ожидают снижения корпоративных налогов для стимулирования экономического роста и инфляции.

Поздно вечером в пятницу выйдут данные Baker Hughes по количеству работающих буровых установок в США, которые могут скорректировать стоимость нефти.

В воскресенье состоится первое заседание комитета по контролю за добычей нефти в странах ОПЕК, которое предоставит данные по производству и экспорту нефти. Подтверждение заявленного объема сокращения в странах-экспортерах может стать стимулом для продолжения роста нефтяных котировок и поддержать российские индексы. Стоит отметить, что неделя начнется с выступления главы ЕЦБ Марио Драги, которое может дать поводы для дальнейшего ослабления евро.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Ильи Фролова, несмотря на рост нефти, инвесторы предпочли занимать выжидательную позицию перед инаугурацией Д.Трампа и вероятным появлением подробностей по курсу экономической и фискальной политики в ближайшее время, а также на фоне ожидаемой встречи комиссии по контролю над соблюдением соглашения ОПЕК+ в выходные. Торговая активность после всплеска в четверг резко сократилась.

В нефтегазовом секторе сложилась разнонаправленная динамика, акции "Газпрома" продолжили снижаться после публикации финансовой отчетности и снижения вероятности распределения 50% чистой прибыли на дивиденды. Дешевеющие металлы оказали давление на сегмент акций металлургов, к тому же на глобальных рынках были понижены рейтинги этого сектора.

В ближайшее время аналитик ожидает стабилизации рынка акций вблизи текущих сильных технических уровней поддержки - 2140-2160 пунктов по индексу ММВБ. В случае позитивных итогов встречи контрольной комиссии ОПЕК+ в выходные и отсутствия негативного сюрприза для рынков в речи Д.Трампа после вступления в должность, в начале следующей недели можно рассчитывать на отскок на 2-3% от текущих отметок. Внутренние факторы, такие как возможность возобновления валютных интервенций Банка России и снижение вероятности внедрения общего правила о выплатах 50% от чистой прибыли для госкомпаний, ограничивают возможности для роста. Однако, чтобы делать выводы, нужно дождаться большей конкретики, в первую очередь от представителей Минфина и Банка России.

По словам аналитика УК "Райффайзен Капитал" Софии Кирсановой, нефть Brent дорожает на фоне публикации данных от Международного энергетического агентства о сокращении добычи в странах ОПЕК в декабре 2016 года на 320 тыс. баррелей в сутки. С приближением заседания Комитета по мониторингу добычи участников соглашения в Вене 21-22 января инвесторы полностью проигнорировали отчет от Минэнерго США, который показал прирост запасов на 2,3 млн баррелей. Помимо того, что на встрече будут выбираться методы контроля за снижением объема добычи участниками, может подняться и вопрос продления сроков соглашения.

Инвесторы ждут официального вступления Д.Трампа в должность президента США, его первых заявлений и решений. Основной спрос на российские активы сильно завязан на отмену санкций, которую предрекают во втором, максимум - третьем квартале года. Поэтому любые заявления Д.Трампа в отношении России будут иметь большое значение для отечественного рынка в ближайшее время.

По словам аналитика УК "Альфа-Капитал" Андрея Шенка, ближайшие несколько недель главной темой для рынка станут первые шаги и заявления новой администрации в США, но не стоит забывать и про фундаментальные факторы. Сейчас идет сезон отчетности в США, и те компании, которые уже отчитались, показали результаты лучше прогнозов. Несмотря на общую нервозность на рынках, отдельные имена на этом фоне могут показать хорошие результаты.

Российский рынок краткосрочно может остаться под давлением продавцов из-за снижения "аппетита к риску". К тому же иностранные инвесторы опасаются коррекции в рубле и пока не спешат наращивать экспозицию на рублевые активы.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в пятницу в снижении лидировали акции АО "Таганрогский комбайновый завод" (MOEX: TGKO) (-12,5%), АО "Южно-Уральский никелевый комбинат" (MOEX: UNKL) (-4,8%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-4,5%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-4,2%), АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-4,2%), АО "Богородские деликатесы" (MOEX: BGDE) (-4,1%), "Квадры" (MOEX: TGKD) (-2,7%).

Подорожали бумаги ПАО "Городские инновационные технологии" (MOEX: GRNT) (+25,9%), АО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+8,9%), "АвтоВАЗа" (MOEX: AVAZ) (+6,2% и +16,2% "префы")..

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 31,573 млрд руб. (из них 5,439 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).