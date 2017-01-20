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20 января 2017 года 19:11

Цены евробондов РФ по итогам недели снизились вслед за UST после "ястребиных" заявлений главы ФРС

Москва. 20 января. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели умеренно снизились вслед за падением стоимости американских казначейских обязательств (US Treasuries) после "ястребиных" заявлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов оказались незначительными.

Первая половина недели в целом была позитивной для мировых долговых рынков. После малоактивных торгов понедельника из-за праздничного дня в США (День Мартина Лютера Кинга) во вторник цены российских еврооблигаций активно росли вслед за US Treasuries и нефтью. Позитивную нотку в динамику мировых рынков привнесла умеренная риторика премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о планах страны по выходу из состава Европейского союза. В частности, Т.Мэй сообщила во вторник, что окончательный проект соглашения о выходе страны из ЕС (Brexit) пройдет процедуру одобрения в парламенте Великобритании. Т.Мэй вновь указала на стремление страны остаться важным партнером Европейского союза и высказалась в пользу заключения нового соглашения с таможенным союзом ЕС вместо сохранения доступа к единому европейскому рынку товаров и услуг.

Поддержку российским валютным гособлигациям оказывали также растущие цены на нефть, которые в ходе торгов 17 января превышали уровень $56,8 за баррель сорта Brent.

Однако уже в середине недели инициатива на рынке отечественных евробондов перешла к игрокам на понижение, которые отыгрывали как ухудшение настроений в секторе US Treasuries, так и наметившееся снижение мировых цен на нефть. Таким образом, инвесторы воспользовались этими двумя негативными факторами для того, чтобы зафиксировать прибыль от роста цен последних дней.

Темпы падения нефтяных фьючерсов ускорились вечером в среду на фоне укрепления доллара США и на заявлениях главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, а также гендиректор BP Plc Боб Дадли заявили в Давосе, что нефтедобывающий сектор США начал наращивать добычу уже при цене нефти чуть выше $50 за баррель. Дальнейший рост цен ускорит этот процесс, полагает Ф.Бироль. Ранее Управление по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США опубликовало прогноз, согласно которому добыча сланцевой нефти в стране может увеличиться до 4,75 млн баррелей в сутки в феврале. В январе она составит 4,71 млн б/с, а не 4,54 млн б/с, как ожидалось ранее.

Пик падения рынка российских еврооблигаций пришелся на 19 января, когда котировки наиболее "длинных" выпусков отечественных евробондов с погашением в 2042-2043 годах потеряли более 100 базисных пунктов, негативно отреагировав на заметное падение стоимости американских казначейских обязательств, произошедшее после выступления главы ФРС США Джанет Йеллен в Сан-Франциско.

В частности, Дж.Йеллен дала понять, что Федрезерв намерен стабильно повышать базовую процентную ставку в ближайшие годы. Экономика США может столкнуться с неприятными сюрпризами, если повышение процентных ставок будет откладываться надолго, заявила глава ФРС. "Слишком длительное ожидание перед началом перехода к нейтральной процентной ставке может привести к неприятным сюрпризам в дальнейшем: чрезмерно высокой инфляции или финансовой нестабильности, либо к обоим факторам", - отметила она. Глава Федрезерва ожидает, что центробанк будет повышать ставку несколько раз в год до конца 2019 года, и к этому времени, по оценкам руководителей ФРС, ставка "будет близка к нашей оценке долгосрочного нейтрального уровня в 3%".

В ночь на пятницу Дж.Йеллен сделала еще ряд заявлений, вновь подчеркнув важность плавного и постепенного повышения процентных ставок. В числе основных тем ее выступления были вопросы потенциального перегрева американской экономики и высокая степень неопределенности, связанная с налогово-бюджетной политикой. На последний фактор эксперты обратили особое внимание, поскольку в пятницу Дональд Трамп, который пообещал существенно расширить фискальные стимулы, но пока не уточнил, как именно, будет приведен к присяге в качестве 45-го президента США.

В последний день недели ситуация в секторе российских еврооблигаций стабилизировалась вслед за нормализацией обстановки на рынке базовых активов. При этом наметившееся повышение мировых цен на нефть стимулировало небольшой рост котировок отечественных евробондов, которые, тем не менее, не смогли полностью отыграть предыдущее падение.

В результате стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели снизилась на 0,18% и составила 120,16% от номинала (спред к четырехлетним US Treasuries расширился за пять дней на 3 базисных пункта и 20 января составил 79 базисных пунктов). Еврооблигации с погашением в 2043 году снизились в цене за неделю на 0,54%, с погашением в 2042 году - на 0,74% (спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 4 пункта и составил 241 базисный пункт). Евробонды с погашением в 2026 году подешевели на 0,21%, с погашением в 2023 году - на 0,26% (их спред к US Treasuries сузился на 1 пункт - до 179 базисных пунктов), с погашением в 2020 году - на 0,01%, с погашением в 2018 году - на 0,23%.

В секторе валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, не сложится ярко выраженной тенденции на фоне неоднозначной ситуации на мировых рынках капитала, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". По мнению аналитиков, нервозность на мировых рынках будет связана с растущими опасениями более агрессивного, чем ожидалось ранее, повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США, ближайшее заседание которой запланировано на конец января. Вместе с тем определенную поддержку рынку валютных гособлигаций будут оказывать высокие мировые цены на нефть, заметно выросшие после принятых решений ОПЕК и 11 стран, не входящих в картель, снизить производство сырья для стабилизации ситуации на нефтяном рынке.


Опубликовано: /Финмаркет/
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