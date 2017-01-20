Рубль стабилен к евро, но слегка снижается к доллару в пятницу днем, несмотря на рост нефти

Москва. 20 января. Доллар США слегка подрастает, а евро стабилен на торгах "Московской биржи" днем в пятницу; рубль немного снижается к бивалютной корзине, несмотря на рост нефтяных цен, в ожидании начала покупок валюты Банком России.

Курс доллара США составил 59,8925 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 17,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 63,715 руб./EUR1, прибавив всего 1,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 10 копеек, до 61,61 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 31,76 копейки, до 59,6697 руб./$1, и повысил курс евро на 54,69 копейки, до 63,7272 руб./EUR1. Основной причиной повышения официальных курсов стал рост доллара и евро, произошедший накануне уже после определения Банком России курсов на 20 января.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", небольшое снижение валютного курса рубля к доллару в первой половине дня 20 января связано, прежде всего, со словесными интервенциями, сделанными в последние два дня представителями правительства и Центробанка, в отношении возможной покупки Банком России валюты на открытом рынке. При этом растущие цены на нефть выступают сейчас лишь в качестве сдерживающего от более сильной просадки нацвалюты фактора, но никак не определяющего, отмечают аналитики.

Нефть дорожает в пятницу на данных о снижении запасов нефти на крупнейшем в США нефтяном терминале в Кушинге, а также на сигналах сокращения производства нефтедобывающими странами. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК поднялась на 1,09% - до $54,75 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на март выросла на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на 0,96% - до $52,62 за баррель.

По данным министерства энергетики США, запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на прошлой неделе на 1,27 млн баррелей, рекордными темпами с октября. В целом запасы нефти в США увеличились по итогам недели на 2,35 млн баррелей, а добыча нефти снизилась впервые за три недели, сообщило Минэнерго США. Вместе с тем эксперты Международного энергетического агентства (МЭА) обнародовали данные о том, что добыча нефти в странах ОПЕК в декабре уменьшилась на 320 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 33,09 млн б/с. Запасы нефти в этих государствах снизились на 85 млн баррелей с рекордного уровня, зафиксированного в июле прошлого года, по данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

"Динамика рубля в пятницу должна быть более сдержанной в преддверии инаугурации Дональда Трампа. Поэтому рубль сохранит свои позиции в интервале 59,3-60 руб./$1, - считает зампредседателя правления Локо-банка Андрей Люшин. - Рубль будет отыгрывать саму речь Д.Трампа уже на следующей неделе, и, если учесть все предыдущие заявления и планы, российская валюта может оказаться под давлением, в основном за счет общего укрепления доллара. С другой стороны, факторов для серьезного ослабления нацвалюты пока нет, а вблизи 61,3 руб./$1 находится сильный уровень сопротивления. Диапазон 59-61 руб./$1 рубль вряд ли преодолеет в ближайшие недели. Исключением может стать только резкое изменение цен на нефть или слова Д.Трампа о смягчении санкций против России".

По словам старшего аналитика компании "Альпари" Анны Бодровой, основное событие сегодняшнего дня состоится в 17:00 мск, когда в США пройдет инаугурация нового американского президента Дональда Трампа. Как ожидается, после официального вступления в должность политик выступит с речью, и именно на нее участники торгов возглашают большие надежды. От Трампа ждут более ярких заявлений и амбициозных шагов. Это должно поддержать доллар США.

"Краткосрочные перспективы рубля будут во многом зависеть от того, как поведет себя доллар предстоящим вечером. На следующей неделе в России пройдет наиболее активная фаза очередного налогового периода, однако без сырьевой опоры этот фактор не станет поддержкой для рубля. У компаний и предприятий есть достаточный запас рублевой ликвидности, поэтому спрос на российскую валюту будет сдержанным. Зато интерес к валютной ликвидности может быть очень выраженным: банки должны вернуть казначейству и Центробанку чуть менее $7 млрд. Таким образом, если по времени совпадут все обозначенные факторы от укрепления доллара по всем фронтам и падения цены на нефть до внутреннего спроса на иностранную валюту, то рубль отступит. Первая цель доллара стоит на уровне 60,25 руб./$1, далее - 60,85 руб./$1", - полагает А.Бодрова.

"Первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил о возможности выхода Центробанка на валютные торги с покупкой валюты для Резервного фонда. Это стало причиной снижения рубля в четверг, несмотря на подраставшие к тому моменту нефтяные котировки. Позже Центробанк дал свой комментарий в отношении возможных покупок валюты, который заключался в разделении интервенций для целей монетарной политики и для задач бюджета. С точки зрения валютного рынка, разница между этими двумя целями значительна, но сам факт возможного выхода регулятора на рынок является негативным для текущих котировок рубля. До прохождения пика налоговых платежей рубль, вероятно, останется в диапазоне 59-60 руб./$1, однако затем может отыграть весь скопившейся негатив, особенно если внешние площадки предоставят такой повод", - полагают аналитики банка "Зенит" (MOEX: ZENT).

"В четверг дискуссия о возможном интервенционном участии ЦБ или Минфина на валютном рынке обросла новыми подробностями, - отмечают эксперты Росбанка (MOEX: ROSB). - Наиболее сильным заявлением в итоге стал комментарий первого вице-премьера Игоря Шувалова о возможном возобновлении покупок валюты при котировках нефти выше отметки $55 баррель". По мнению аналитиков Росбанка, ослабление рубля выглядит логичным в моменте, однако, в бюджетном уравнении остается несколько критических неизвестных. Их определение Минфином и ЦБ будет иметь решающее значение. Во-первых, проведение текущих интервенций Минфином в объеме избыточных нефтегазовых доходов (около 1,5 трлн рублей в год, по оценкам аналитиков Росбанка) не решает проблемы бюджетного дефицита, заложенного в объеме порядка 2,7 трлн рублей. То есть конверсия валюты в течение года потребует обратной операции в декабре для финансирования федеральных расходов, а это может привести к нежелательной волатильности курса".

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) в пятницу снизились по отношению к предыдущему дню. В частности, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 13 базисных пунктов (б.п.), составив 10,30% годовых, ставка на семидневный срок снизилась на 2 б.п., опустившись до 10,46% годовых. Вместе с тем ставки в среднесрочном сегменте МБК (1-6 месяцев) не изменились: ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц осталась на уровне 10,46% годовых, на срок 3 месяца и 6 месяцев - 10,50% годовых.