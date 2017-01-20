Основные фондовые индексы выйдут на положительную территорию - ИК "ФИНАМ"

"Во второй половине дня мы ожидаем попыток нефти марки Brent преодолеть отметку 55 долларов и закрепиться над ней. В этом случае покупки в российских активах будут преобладать, в результате чего основные индексы выйдут на положительную территорию, где и закончат торги. Также это будет способствовать восстановлению рубля. Стоит отметить, что сегодня в США не будет публиковаться важных данных, а из статистики можно выделить лишь количество работающих буровых установок, динамика которых будет опубликована уже после нашего закрытия", - указывает аналитик ИК "ФИНАМ" Богдан Зварич.