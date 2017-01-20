Во второй половине торгового дня пятницы наиболее вероятен "боковой" тренд на российском рынке акций - Dukascopy Bank SA

"Российские индексы акций в первую половину сегодняшней торговой сессии снижались. Так, индекс ММВБ следует вниз за акциями металлургических компаний, а индекс РТС теряет 0,15%, двигаясь вслед за курсом рубля, который снижается относительно доллара на 5 копеек до 59,7525 руб./доллар. Второй день подряд против рынка двигаются и акции российских сотовых операторов на ожиданиях смягчения требований по резервированию пользовательского трафика. Во второй половине торгового дня пятницы наиболее вероятен "боковой" тренд на российском рынке акций в ожидании вступления Дональда Трампа в должность президента США", - отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.