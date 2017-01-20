Наше предположение о накапливании резервов и максимально возможном объеме привлечения через ОФЗ все чаще находит подтверждение - Уралсиб

"Наше предположение о накапливании резервов и максимально возможном объеме привлечения через ОФЗ все чаще находит подтверждение", - пишут аналитики корпорации "Уралсиб" говорится в обзоре.

"Так, министр финансов Антон Силуанов заявил, что допдоходы, которые бюджет получает при превышении цены на нефть уровня, заложенного в бюджет ($40 за баррель), будут направлены на уменьшение объема использования средств Резервного фонда и ФНБ. При этом министр финансов отметил, что сокращение программы заимствований не предвидится, о чем мы и писали ранее. В текущем году дефицит федерального бюджета запланирован в размере 3,2% ВВП, или 2,75 трлн руб., из которых 1,8 трлн руб. планируется профинансировать за счет средств Резервного фонда и ФНБ. При цене нефти $50 за баррель Министерство финансов оценивает допдоходы на уровне 1 трлн руб., при $55 эта сумма увеличится до 1,4 трлн руб. Наш взгляд на среднесрочные перспективы российской экономики более оптимистичный, чем официальный прогноз: мы ждем роста ВВП в нынешнем году на 1,9% против 0,6%, прогнозируемых МЭР. По нашим оценкам, дефицит бюджета в 2017 г. будет равен 1,8% ВВП, или 1,7 трлн руб., исходя из среднегодовой цены нефти в $50 за баррель. Таким образом, финансовое ведомство будет стараться заменить суверенные фонды на ОФЗ в качестве основного источника финансирования дефицита бюджета. Для текущего года программа валового привлечения на внутреннем рынке составляет 1,66 трлн руб., и мы считаем, что Минфин постарается разместить максимально возможный объем ОФЗ, который рынок сможет принять. Министерство на последнем аукционе даже предложило небольшую премию, чтобы продать весь заявленный объем. На наш взгляд, размещения в размере 1-1,3 трлн руб. представляются более реалистичными", - говорится в обзоре.