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20 января 2017 года 15:01
ЦБ и Правительство: за и против воздействия на курс рубля - TeleTrade
Интригой вчерашнего дня стал некий спор между Правительством РФ в лице И.Шувалова, и ЦБ. Он по значению выходит далеко за рамки текущих торгов, уверен аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Шувалов утверждает, что власти могут покупать валюту для ограничения роста рубля. ЦБ тут же заявил, что курс останется рыночным и специальных интервенций не будет. Важно, что истина, как полагает эксперт, посередине: "Воздействие на курс валюты со стороны экономических ведомств практикуется во многих странах, и Россия – не исключение. При этом курс остаётся вполне рыночным, плавающим. Причём хороший эффект дают даже не обязательно денежные интервенции, а словесные, не требующие финансовых расходов. Это показали сами по себе и вчерашнее заявление Шувалова, приведшее к росту курса доллар/рубль выше 60 руб., и последующая отповедь ЦБ, восстановившая статус-кво". Сейчас цена барреля российской нефти Urals в районе $52 намного выше заложенной в бюджет $40. И рублёвая цена барреля более 3100 руб/бар. – комфортна для бюджета. В случае возможного укрепления котировок «черного золота» при сокращении добычи основными экспортёрами, в России могут быть приняты меры, ограничивающие излишнее укрепление рубля. Прежде всего это покупка валюты для пополнения золотовалютных резервов (ЗВР) и предотвращения расходов Резервного фонда. Ведь за 2016 г. его объём сократился в 3,87 раза, до 972,13 млрд. руб. на 1 января 2017 г. В этом случае цель – восполнение запасов и бюджетная экономия, а воздействие на курс – следствие. Причём ЦБ особо отметил, что покупка валюты в целях именно бюджетной , а не денежно-кредитной политики вполне возможна и будет сглаживать воздействие нефтяных цен на курс рубля. Таким образом, в данном аспекте у различных ведомств – почти консенсус. Практически он состоит в возобновлении «бюджетного правила», подзабытого из-за низких цен на нефть. В случае превышения ценой нефти определённого предела (сейчас им называется цена Urals $55) излишки валютной выручки будут покупаться, чтобы поступать в резервы. А это одновременно будет удерживать рубль от укрепления, полагает эксперт TeleTrade. При этом, по расчётам Минфина, в случае средней цены нефти в $50 в 2017 г. дефицит бюджета снизится до 1,5%, а курс рубля составит 66,3 руб/дол. "С данных позиций можно рассматривать и некий «оптимум» курса рубля с точки зрения экономических властей. Курс в целом будет оставаться рыночным, плавающим. Однако сохранение низкого рубля предпочтительнее, чем его укрепление. Поэтому даже при росте нефтяных цен выше 60 долларов, доллар/рубль вряд ли опустится ниже 55 руб. Для страны в целом важнее получение дополнительных доходов от экспорта, чем потери импорта от низкого курса рубля. Ведь объём экспорта в России сильно превышает импорт. В результате, при наиболее вероятных колебаниях цены на нефть Urals в диапазоне $48-58 в 2017 г., курс рубля останется в коридоре 55-65 руб/доллар", - заключает эксперт TeleTrade.
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