Рынок ОФЗ, скорее всего, будет консолидироваться - Промсвязьбанк

"С утра котировки нефти остаются вблизи уровней вчерашнего закрытия (54,2-54,3 долл./баррель по Brent), при этом рост доходности UST приостановился (10-летние бумаги стабилизируются на уровне 2,45%-2,46% годовых). Мировые рынки находятся в ожидании важного события этой недели – инаугурации Д.Трампа и его речи (20:00 мск), в которой он может обозначить первые шаги на посту президента. В этом ключе, скорее всего, от ОФЗ можно ожидать "бокового" движения, основная реакция в гособлигациях уже может последовать в понедельник", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Александр Полютов.