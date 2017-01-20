БКС рекомендует покупать GDR Х5 на фоне слабой динамики котировок

(техповтор с исправлением опечатки во втором абзаце)

Финансовая группа (ФГ) "БКС" рекомендует использовать недавнее снижение котировок глобальных депозитарных расписок (GDR) Х5 для покупки, говорится в обзоре аналитика ФГ Марата Ибрагимова.

"Рыночная стоимость GDR Х5 с начала года упала на 8%, так как инвесторы были разочарованы показателями "Дикси групп" (MOEX: DIXY) и "Магнита" (MOEX: MGNT) за декабрь. По нашему мнению, операционные показатели Х5 по-прежнему выглядят сильными, поэтому такое сильное падение котировок Х5 необоснованно. Рекомендуем инвесторам воспользоваться снижением рыночной стоимости для наращивания длинных позиций в GDR Х5 в преддверии публикации операционных показателей компании за четвертый квартал 2016 года (24 января), которые, скорее всего, станут катализатором для роста котировок", - говорится в обзоре.

Долгосрочная рекомендация для GDR Х5 от БКС - "покупать", прогнозная стоимость - $35 за штуку.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Х5, основанный на оценках аналитиков 20 инвестиционных банков, составляет $35,62 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $30 за штуку.