Рынок акций РФ утром остается под гнетом опасений невысоких дивидендов госкомпаний, растут операторы связи

Москва. 20 января. Рынок акций РФ утром в пятницу остается под давлением продаж из-за опасений невысоких дивидендных выплат госкомпаниями, индекс ММВБ просел в район 2150 пунктов; растут акции операторов мобильной связи на ожиданиях послабления требований "закона Яровой".

К 11:10 МСК индекс ММВБ составил 2156,58 пункта (-0,3%, минимум дня - 2150,02 пункта), индекс РТС - 1139,02 пункта (+0,2%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,8%.

Доллар просел до 59,65 рубля (-0,08 рубля).

В лидерах отката выступают акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,9%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,5% и -1,8% "префы"), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-1,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,8% и -2,3% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,2%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,8%).

Подросли бумаги ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,5%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1%), "Мегафона" (MOEX: MFON) (+2%).

Минкомсвязи РФ предложил снизить объем хранения избыточной информации для операторов связи и интернет-компаний в рамках реализации "закона Яровой" в 10 раз, о чем заявил в четверг замглавы министерства Алексей Волин на заседании экспертной рабочей группы правительства.

Операторы российской "большой тройки" предлагают перенести сроки исполнения норм "закона Яровой" на 3-5 лет, для реализации требований операторам требуются финализированные технические требования, которые отсутствуют на данный момент, а также снижение объема хранения избыточной информации.

Инвесторы на мировых площадках сохраняют осторожность перед инаугурацией Дональда Трампа, оценивая статданные из США и заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен о планах стабильно повышать процентную ставку в ближайшие годы, поскольку затягивание процесса приведет к неприятным сюрпризам в экономике.

В пятницу Д.Трамп будет приведен к присяге в качестве 45-го президента США; ранее он пообещал существенно расширить фискальные стимулы, но пока не уточнил, как именно.

В Азии в пятницу динамика индексов смешанная (выросли Япония и Китай), поддержку китайскому рынку акций в пятницу оказали более сильные, чем ожидалось, данные о динамике ВВП КНР за минувший квартал. Так, в IV квартале ВВП КНР вырос на 6,8% при прогнозах роста на 6,7%, а по итогам года прирост составил 6,7% (минимальный подъем с 1990 года), при этом власти ожидали роста на 6,5-7%.

Нефть в пятницу умеренно дорожает на данных о снижении запасов в Кушинге. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent к 11:10 МСК в пятницу составила $54,49 за баррель (+0,6% и +0,5% в четверг), мартовская цена WTI - $52,39 за баррель (+0,5%).

Данные Минэнерго, опубликованные в четверг, указали на максимальное с октября падение запасов нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть: объем запасов уменьшился на 1,27 млн баррелей. В целом запасы нефти в США увеличились по итогам недели на 2,35 млн баррелей, а добыча нефти снизилась впервые за три недели, сообщило Минэнерго.

Согласно отчету Международного энергетического агентства (МЭА), обнародованному в четверг, добыча нефти в государствах ОПЕК сокращается при уменьшении запасов сырья в странах, являющихся крупными потребителями нефти.

МЭА, однако, предупредило, что сокращение добычи ОПЕК может быть нивелировано наращиванием производства нефти другими странами, в том числе США. По данным МЭА, добыча нефти странами ОПЕК в декабре уменьшилась на 320 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 33,09 млн б/с.

Руководитель аналитического отдела компании Grand Capital Сергей Козловский отмечает, что рынки с напряжением ждут инаугурационную речь Д.Трампа. Можно предположить, что если Д.Трамп подтвердит озвученные им ранее принципы своей экономической программы, это окажет поддержку американскому доллару на фоне роста доходности гособлигаций Минфина США и возобновления репатриации капиталов в Штаты. Эти факторы могут поддержать доходность ОФЗ на волне продаж и, соответственно, негативно повлиять на курс рубля.

По словам аналитика ФГ "БКС" Марка Брэдфорда, в пятницу мир вступит в новую эру - эру Трампа, поэтому глобальные рынки акций демонстрируют нервозность, хотя подъем нефти может поддержать российский рынок после продолжительной просадки. Инвесторы надеются на новые стимулы роста экономики и реальную перезагрузку отношений России и США. Кроме того, ожидания сокращения объема предложения в результате соглашения о снижении объемов добычи ОПЕК+ перевешивают неожиданный рост запасов в США. Оценка ВВП Китая за IV квартал превысила прогнозы, что также улучшает внешний фон.

Как отмечают аналитики Sberbank CIB, российских инвесторов разочаровал поворот в дискуссии о дивидендах для госкомпаний, а ослабление глобального эффекта от победы Д.Трампа и договоренностей ОПЕК+ оказало давление на котировки. Часть инвесторов задается вопросом, не начинают ли рынки избавляться от иллюзий, появившихся после победы Д.Трампа на президентских выборах. Также рынок пытается осмыслить поступившие в последние дни комментарии российских чиновников о валютной политике.

Кроме того, сумятицу в настроения вносит новость о том, что регуляторы России больше не будут оказывать давление на госкомпании, требуя повысить коэффициент дивидендных выплат до 50%. Впрочем, по этому вопросу, вероятнее всего, будет найден компромисс и требуемый коэффициент будет ближе к 25%, а не к 50%. Так или иначе, обсуждение этой темы в правительстве продолжается.

Вечером в пятницу Д.Трамп официально вступит в должность президента США. Как правило, на этой церемонии звучит множество заявлений, которые на самом деле особо не влияют на динамику рынков. Тем не менее, на этот раз склонность нового президента к неожиданным и специфическим комментариям относительно конкретных компаний или финансовых рынков, вероятно, заставит инвесторов внимательно следить за происходящим.

Главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев также отметил важность темы дивидендных выплат госкомпаний. В центре внимания Минфин, принявший решение не расходовать дополнительные доходы, получаемые бюджетом при превышении нефтью заложенного в бюджет уровня ($40 за баррель), и его планы на 50%-й payout для всех без исключения госкомпаний. Просто цена вопроса разная: допдоходы - это более 1 трлн руб. в год при текущих ценах на нефть, а увеличение поступления от дивидендов госкомпаний, при переходе на выплаты с 25% на 50% от чистой прибыли - в 5 раз меньшая величина. Отказавшись от "большого", будет сложно убеждать в необходимости "малого".

Однако тема дивидендов не сводится исключительно к теме наполнения госбюджета доходами. Высокий payout не только улучшает корпоративное управление компании, повышая капитализацию компаний в глазах инвесторов. Изъятие большей части прибыли заставляет менеджмент компаний лучше работать, изыскивать возможности для повышения эффективности, оптимизации расходов. Повышение доли чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов госкомпаниями, рассматривалось инвесторами как одна из наиболее привлекательных идей на рынке в 2017 г. Именно на этой теме в 2-3 раза выросла капитализация электроэнергетических компаний, в качестве дивидендных историй стали рассматриваться "Аэрофлот" (MOEX: AFLT), "АЛРОСА" и "Газпром" (MOEX: GAZP). Теперь получается, что как минимум по части из них следует отыгрывать назад.

И одно дело "Газпром", по которому не особо верили в возможность 50%-ных выплат, принимая во внимание колоссальные расходы компании, строящей сразу три экспортных трубопровода. Но в электросетевых компаниях был кратный рост капитализации на идее щедрых выплат акционерам. Там есть что корректировать. Нельзя исключать, что сомнения в 50%-ном payout спровоцируют коррекцию в бумагах "Россетей" и их "дочек", которая может оказаться достаточно болезненной для "севших на тренд" инвесторов, считает С.Клещев.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в пятницу просели акции банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-3,3%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-2,4%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (-1,8%), "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (-1,5%).

Подорожали бумаги АО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+22,6%), АО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+4,7%), АО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+1,3%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:10 МСК составил 4,866 млрд руб. (из них 0,915 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

Рк вч

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