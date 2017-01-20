Евро-доллар продолжает демонстрировать пилообразный тренд вверх - ВТБ 24

"Итак, в четверг вопреки нашим ожиданиям, роста евро на заседании ЕЦБ не получилось. Падение, впрочем, тоже не наблюдалось, - отмечает аналитик ВТБ 24 Алексей Михеев. - Дело в том, что Драги не сказал ничего такого, что можно было интерпретировать в пользу как “быков”, так и “медведей” по евро. Однако по первой реакции на новость евро начал падать, от отметки 1.0670, наблюдавшейся около 16.00 Мск, пара снижалась до 1.0590 в последовавшие 2-3 часа, затем падение выкупили, пара уже к 19.00 Мск отскочила к 1.0630 и далее поздно вечером и ночью пошла дальше вверх. К текущему моменту пара евро-доллар уже поднималась до 1.0694. Таким образом, пара в очередной раз показала ложное/обманное намерение прекратить рост и начать снижение, но в последний момент пару опять выкупили. Поэтому восходящий тренд остается в силе, хотя он выглядит пологим и “пилообразным”. Все это происходит потому, что рынок почему-то до сих пор верит в доллар и на любую значимую новость реагирует попытками начать его рост, но крупные игроки выкупают падение, оставляя внизу “шипы” (не забываем, что в четверг вечером на рынки пришло 22 млрд долл. в результате расчета по погашаемым/размещаемым на этой неделе векселям-биллям Казначейства США, так что было бы странно, если бы падение евро не выкупили). Эта ситуация в принципе для крупных игроков благоприятна, поскольку так они набирают больше объемов на покупку евро. Однако бесконечно рынок вряд ли позволит себя водить за нос такими обманными движениями, в конце концов неизбежность дальнейшего роста будет уже очевидна, и тогда последует ускорение роста".

Эксперт банка ждет, что в 1 кв. 2017 года евро-доллар вернется к верхней границе глобального диапазона 1.05-1.15. Кстати, еще раз возвращаясь к теме размещений Казначейства США, уже анонсированы объемы на серию размещений нот на следующей неделе с расчетом на 31 январь и в этот раз даже по нотам, т.е. длинным, купонным бумагам на 31 января получается чистое погашение на 11.8 млрд долл.. То есть 31 января на рынки выплеснутся еще 11.8 млрд долл., но до этого мы еще увидим чистое погашение в следующий четверг по биллям следующей недели (хотя в таблице этого пока нет, поскольку еще не анонсирован объем на ближайший вторник по 4-недельным биллям). В общем, в условиях, когда начал погашаться не только короткий долг, но даже длинный долг, против доллара скоро пойдет игра в одни ворота.

Что касается рубля, то здесь выступление первого вице-премьера Шувалова по поводу готовности Минфина покупать валюту уже по текущим ценам вызвало в четверг заметное падение рубля, но тоже временное. Доллар-рубль вырастал до 60.26, но уже в четверг же снизился обратно до 59.45. "Мы полагаем, что влияние возможного старта покупок Минфином валюты просто не окажет значимого воздействия на курс рубля, - прогнозирует А. Михеев. - До сих пор Резервный Фонд истощался довольно быстрыми темпами, трудно предполагать, что ситуация в бюджете стала вдруг настолько благоприятной, что Резервный Фонд начнет пополняться темпами настолько значимыми, чтобы покупки Минфина оказали влияние на рынок. В моменте нефть в рублях вообще торгуется на отметке 3232, и если считать условно средним благоприятным уровнем 3300, то в моменте условно бюджет скорее недополучает денег. Вообще если какие-то влияющие на курс рубля действия и будут проводиться в ближайшие месяцы монетарными и финансовыми властями РФ, это может быть только снижение ставки ЦБ РФ, но поскольку ЦБ ставку будет снижать очень осторожно, вряд ли это действие предотвратит ожидаемое нами сильное укрепление рубля. Вообще ЦБ прямо заинтересован в укреплении рубля, так как это будет способствовать выполнению его цели по инфляции в 4%, именно поэтому ЦБ сделал паузу в снижении ставок. Мы по-прежнему полагаем, что в 1 квартале доллар-рубль покажет отметку 55".