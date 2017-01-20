.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Евро-доллар продолжает демонстрировать пилообразный тренд вверх - ВТБ 24
.
20 января 2017 года 12:41
Евро-доллар продолжает демонстрировать пилообразный тренд вверх - ВТБ 24
"Итак, в четверг вопреки нашим ожиданиям, роста евро на заседании ЕЦБ не получилось. Падение, впрочем, тоже не наблюдалось, - отмечает аналитик ВТБ 24 Алексей Михеев. - Дело в том, что Драги не сказал ничего такого, что можно было интерпретировать в пользу как “быков”, так и “медведей” по евро. Однако по первой реакции на новость евро начал падать, от отметки 1.0670, наблюдавшейся около 16.00 Мск, пара снижалась до 1.0590 в последовавшие 2-3 часа, затем падение выкупили, пара уже к 19.00 Мск отскочила к 1.0630 и далее поздно вечером и ночью пошла дальше вверх. К текущему моменту пара евро-доллар уже поднималась до 1.0694. Таким образом, пара в очередной раз показала ложное/обманное намерение прекратить рост и начать снижение, но в последний момент пару опять выкупили. Поэтому восходящий тренд остается в силе, хотя он выглядит пологим и “пилообразным”. Все это происходит потому, что рынок почему-то до сих пор верит в доллар и на любую значимую новость реагирует попытками начать его рост, но крупные игроки выкупают падение, оставляя внизу “шипы” (не забываем, что в четверг вечером на рынки пришло 22 млрд долл. в результате расчета по погашаемым/размещаемым на этой неделе векселям-биллям Казначейства США, так что было бы странно, если бы падение евро не выкупили). Эта ситуация в принципе для крупных игроков благоприятна, поскольку так они набирают больше объемов на покупку евро. Однако бесконечно рынок вряд ли позволит себя водить за нос такими обманными движениями, в конце концов неизбежность дальнейшего роста будет уже очевидна, и тогда последует ускорение роста". Эксперт банка ждет, что в 1 кв. 2017 года евро-доллар вернется к верхней границе глобального диапазона 1.05-1.15. Кстати, еще раз возвращаясь к теме размещений Казначейства США, уже анонсированы объемы на серию размещений нот на следующей неделе с расчетом на 31 январь и в этот раз даже по нотам, т.е. длинным, купонным бумагам на 31 января получается чистое погашение на 11.8 млрд долл.. То есть 31 января на рынки выплеснутся еще 11.8 млрд долл., но до этого мы еще увидим чистое погашение в следующий четверг по биллям следующей недели (хотя в таблице этого пока нет, поскольку еще не анонсирован объем на ближайший вторник по 4-недельным биллям). В общем, в условиях, когда начал погашаться не только короткий долг, но даже длинный долг, против доллара скоро пойдет игра в одни ворота. Что касается рубля, то здесь выступление первого вице-премьера Шувалова по поводу готовности Минфина покупать валюту уже по текущим ценам вызвало в четверг заметное падение рубля, но тоже временное. Доллар-рубль вырастал до 60.26, но уже в четверг же снизился обратно до 59.45. "Мы полагаем, что влияние возможного старта покупок Минфином валюты просто не окажет значимого воздействия на курс рубля, - прогнозирует А. Михеев. - До сих пор Резервный Фонд истощался довольно быстрыми темпами, трудно предполагать, что ситуация в бюджете стала вдруг настолько благоприятной, что Резервный Фонд начнет пополняться темпами настолько значимыми, чтобы покупки Минфина оказали влияние на рынок. В моменте нефть в рублях вообще торгуется на отметке 3232, и если считать условно средним благоприятным уровнем 3300, то в моменте условно бюджет скорее недополучает денег. Вообще если какие-то влияющие на курс рубля действия и будут проводиться в ближайшие месяцы монетарными и финансовыми властями РФ, это может быть только снижение ставки ЦБ РФ, но поскольку ЦБ ставку будет снижать очень осторожно, вряд ли это действие предотвратит ожидаемое нами сильное укрепление рубля. Вообще ЦБ прямо заинтересован в укреплении рубля, так как это будет способствовать выполнению его цели по инфляции в 4%, именно поэтому ЦБ сделал паузу в снижении ставок. Мы по-прежнему полагаем, что в 1 квартале доллар-рубль покажет отметку 55".
.
20 января 2017 года 19:51
Рынок акций РФ завершил снижением третью неделю подряд из-за просевшей нефти, сокращения активности покупателей перед инаугурацией нового президента США Дональда Трампа и опасений невысоких дивидендов госкомпаний. читать дальше
.20 января 2017 года 19:42
Москва. 20 января. Доллар США и евро слегка подрастают на торгах "Московской биржи" вечером в пятницу в ожидании начала покупок валюты Банком России; рубль немного снижается к бивалютной корзине, несмотря на заметный рост нефтяных цен. читать дальше
.20 января 2017 года 19:31
Москва. 20 января. Рынок акций РФ в пятницу консолидировался при смешанной динамике blue chips в ожидании инаугурации нового президента США Дональда Трампа; индекс ММВБ по итогам пятницы просел восьмые торги подряд, что стало рекордной серией негативной динамики в последние несколько лет. читать дальше
.20 января 2017 года 19:11
Москва. 20 января. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели умеренно снизились вслед за падением стоимости американских казначейских обязательств (US Treasuries) после "ястребиных" заявлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов оказались незначительными. читать дальше
.20 января 2017 года 19:02
На предстоящей неделе банкам предстоят крупные рублевые платежи и валютные погашения - ИК "Велес Капитал"
"В середине дня американская валюта поднималась на максимуме выше 59,9 руб., используя рост индекса доллара к основным валютам на мировых площадках, - отмечает старший аналитик ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - Однако впоследствии доллар был вынужден отступить, в том числе под влиянием цены на... читать дальше
.20 января 2017 года 18:19
С середины недели нефть демонстрировала понижательную динамику, источником которой стали заявления в Давосе от крупнейших представителей нефтяной отрасли об активном росте добычи сланцевой нефти в США, которая может возрасти еще сильнее при нефти на уровне $56-57/барр., отмечает аналитик Бинбанка... читать дальше
.20 января 2017 года 17:50
Доллар слегка подрастает на торгах пятницы, однако импульс носит ограниченный характер, что, по мнению регионального директора eToro в России и СНГ Павла Саласа, свидетельствует о наличии напряженности и неопределенности вокруг сегодняшней инаугурационной речи Трампа, которую рынки ждут с... читать дальше
.20 января 2017 года 17:19
Экономическая поддержка в Китае являлась основным поддерживающим фактором для рынка промышленных металлов в 2016 году, отмечает аналитик по сырьевым рынкам Julius Baer Карстен Менке. Судя по новым данным, опубликованным в пятницу, эта поддержка продолжила снижаться в декабре. Рост инвестиций в... читать дальше
.20 января 2017 года 16:54
Осторожный настрой ЕЦБ не смог спровоцировать падение евро, поскольку сейчас внимание рынка нацелено на возможные комментарии Трампа по доллару. Область 1,0800/50 остается критически значимой для пары евро/доллар. Пока пара держится ниже, мы сохраняем "медвежий" настрой. Рост выше заставит нас... читать дальше
.20 января 2017 года 16:41
Разговоры о возможном вмешательстве ЦБ РФ на валютном рынке вносят неясность в будущий курс рубля - "Открытие Брокер"
"Рубль незначительно слабел. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3285 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 10,30%, а недельная и месячная упали до 10,46%. Разговоры о возможном вмешательстве ЦБ РФ на валютном рынке вносят неясность в будущий курс рубля. Регулятор... читать дальше
.20 января 2017 года 16:27
"Во второй половине дня мы ожидаем попыток нефти марки Brent преодолеть отметку 55 долларов и закрепиться над ней. В этом случае покупки в российских активах будут преобладать, в результате чего основные индексы выйдут на положительную территорию, где и закончат торги. Также это будет... читать дальше
.20 января 2017 года 16:01
Курс фунта упал на европейской сессии против основных валют, констатируют специалисты Forexite. Курс фунт/доллар опустился с уровня 1,2370 до 1,2260. Курс евро/фунт вырос на 40 пунктов - до отметки 0,8670. Давление на курс фунта оказали слабые декабрьские данные по уровню розничных продаж в... читать дальше
.20 января 2017 года 15:50
Москва. 20 января. Доллар США слегка подрастает, а евро стабилен на торгах "Московской биржи" днем в пятницу; рубль немного снижается к бивалютной корзине, несмотря на рост нефтяных цен, в ожидании начала покупок валюты Банком России. читать дальше
.20 января 2017 года 15:43
"Торги на российских биржах находятся в отрицательной зоне (снижение фондовых индексов от 0,36 до 0,17%), но повышение нефтяных цен к закрытию сессии может способствовать изменению тренда", - отмечает специалист ИК Еврофинансы Людмила Моисеева. читать дальше
.20 января 2017 года 15:27
Во второй половине торгового дня пятницы наиболее вероятен "боковой" тренд на российском рынке акций - Dukascopy Bank SA
"Российские индексы акций в первую половину сегодняшней торговой сессии снижались. Так, индекс ММВБ следует вниз за акциями металлургических компаний, а индекс РТС теряет 0,15%, двигаясь вслед за курсом рубля, который снижается относительно доллара на 5 копеек до 59,7525 руб./доллар. Второй день... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.