Сомнения в 50%-ном payout спровоцируют коррекцию в акциях электросетевых компаний - ВТБ 24

Тема дивидендных выплат госкомпаний продолжает обсуждаться. В центре внимания Минфин, принявший решение не расходовать дополнительные доходы, получаемые бюджетом при превышении нефтью заложенного в бюджет уровня - $40/барр., и его планы на 50%-й payout для всех без исключений госкомпаний, отмечает главный аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев. Просто цена вопроса разная: допдоходы – это более 1 трлн руб. по году при текущих ценах на нефть, а увеличение поступления от дивидендов госкомпаний при переходе с 25% на 50% ЧП – в 5 раз меньшая величина. Отказавшись от «большого», будет сложно убеждать в необходимости «малого».

"Однако тема дивидендов не сводится исключительно к теме наполнения госбюджета доходами, - подчеркивает С. Клещев. - Она шире. Высокий payout не только улучшает корпоративное управление компании, повышая капитализацию компаний в глазах инвесторов. Изъятие большей части прибыли заставляет менеджмент компаний лучше работать, изыскивать возможности для повышения эффективности, оптимизации расходов. Повышение доли чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов госкомпаниями, рассматривалось инвесторами как одна из наиболее привлекательных идей на рынке в 2017 г. Именно на этой теме в 2-3 раза выросла капитализация электроэнергетических компаний, в качестве дивидендных историй стали рассматриваться Аэрофлот, АЛРОСА и Газпром. Теперь же получается, что, как минимум, по части из них следует отыгрывать назад.

И одно дело Газпром, по которому не особо верили в возможность 50%-ных выплат, принимая во внимание колоссальные расходы компании, строящей сразу три экспортных трубопровода. Но в электросетевых компаниях был кратный рост капитализации на идее щедрых выплат акционерам. Там есть что корректировать. Нельзя исключать, что сомнения в 50%-ном payout спровоцируют коррекцию в бумагах Россетей и их «дочек», которая может оказаться достаточно болезненной для «севших на тренд» инвесторов".