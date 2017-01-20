До прохождения пика налоговых платежей рубль, вероятно, останется в диапазоне 59-60 за доллар - Банк "Зенит"

"Первый вице-премьер И. Шувалов заявил о возможности выхода Центробанка на валютные торги с покупкой валюты для резервного фонда. Это стало причиной снижения рубля в четверг, несмотря на подрастающие к тому моменту нефтяные котировки. Позже Центробанк дал свой комментарий в отношении возможных покупок валюты, который заключался в разделении интервенций для целей монетарной политики и для задач бюджета. С точки зрения валютного рынка, разница между этими двумя целями значительна, но сам факт возможного выхода регулятора на рынок является негативным для текущих котировок рубля. До прохождения пика налоговых платежей рубль, вероятно, останется в диапазоне 59-60 руб. за доллар, однако затем может отыграть весь скопившейся негатив, особенно если внешние площадки предоставят такой повод", - полагают специалисты Банка "Зенит".