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20 января 2017 года 11:32
Рассчитываем на сохранение рубля в текущем диапазоне 59-60 против доллара - "Нордеа Банк"
Ожидания по поводу возможного ужесточения риторики главы ЕЦБ Марио Драги не оправдались, комментарий во время пресс-конференции оказался довольно сдержанным и тон его существенно не изменился. На взгляд аналитика "Нордеа Банка" Ольги Лапшиной, риски экономического роста по-прежнему сдвинуты в сторону снижения, и ЕЦБ необходимы новые, более явные сигналы улучшения ситуации для того, чтобы изменить свою риторику. Курс доллара против евро сегодня утром колеблется вблизи уровня в 1,069 и в преддверии инаугурационной речи Дональда Трампа можно ожидать повышение волатильности в данной валютной паре. Пока не ясно какой будет политика избранного президента, однако его последние высказывания о том, что США заинтересованы в более слабом долларе уже сказались на рынке. Рубль вчера находился под умеренным давлением на фоне высказываний первого зампреда Правительства Игоря Шувалова о том, что ЦБ может начать покупки валюты на внутреннем рынке уже при текущем уровне цен на нефть. Рубль показал ослабление к верхней границе нашего целевого диапазона, который сейчас составляет 59-60 против доллара. Позднее Игоря Шувалова поддержал и министр экономического развития Максим Орешкин, который заявил о том, что Банк России может вскоре начать покупку валюты, при ценах на нефть выше 40 долл. "При этом по мнению это не означает отказа от свободного плавания рубля, т.к. остальные факторы продолжат влиять на валютный курс. Банк России отметил, что валютные интервенции не превысят объем ежемесячных нефтегазовых допдоходов бюджета. Мы ожидаем сохранения рубля в текущем диапазоне 59-60 против доллара на фоне высказывания представителей ключевых министерств и ЦБ", - заключает эксперт банка.
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20 января 2017 года 19:51
Рынок акций РФ завершил снижением третью неделю подряд из-за просевшей нефти, сокращения активности покупателей перед инаугурацией нового президента США Дональда Трампа и опасений невысоких дивидендов госкомпаний. читать дальше
.20 января 2017 года 19:42
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.20 января 2017 года 19:31
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.20 января 2017 года 19:11
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.20 января 2017 года 19:02
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.20 января 2017 года 18:19
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.20 января 2017 года 17:50
Доллар слегка подрастает на торгах пятницы, однако импульс носит ограниченный характер, что, по мнению регионального директора eToro в России и СНГ Павла Саласа, свидетельствует о наличии напряженности и неопределенности вокруг сегодняшней инаугурационной речи Трампа, которую рынки ждут с... читать дальше
.20 января 2017 года 17:19
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.20 января 2017 года 16:41
Разговоры о возможном вмешательстве ЦБ РФ на валютном рынке вносят неясность в будущий курс рубля - "Открытие Брокер"
"Рубль незначительно слабел. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3285 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 10,30%, а недельная и месячная упали до 10,46%. Разговоры о возможном вмешательстве ЦБ РФ на валютном рынке вносят неясность в будущий курс рубля. Регулятор... читать дальше
.20 января 2017 года 16:27
"Во второй половине дня мы ожидаем попыток нефти марки Brent преодолеть отметку 55 долларов и закрепиться над ней. В этом случае покупки в российских активах будут преобладать, в результате чего основные индексы выйдут на положительную территорию, где и закончат торги. Также это будет... читать дальше
.20 января 2017 года 16:01
Курс фунта упал на европейской сессии против основных валют, констатируют специалисты Forexite. Курс фунт/доллар опустился с уровня 1,2370 до 1,2260. Курс евро/фунт вырос на 40 пунктов - до отметки 0,8670. Давление на курс фунта оказали слабые декабрьские данные по уровню розничных продаж в... читать дальше
.20 января 2017 года 15:50
Москва. 20 января. Доллар США слегка подрастает, а евро стабилен на торгах "Московской биржи" днем в пятницу; рубль немного снижается к бивалютной корзине, несмотря на рост нефтяных цен, в ожидании начала покупок валюты Банком России. читать дальше
.20 января 2017 года 15:43
"Торги на российских биржах находятся в отрицательной зоне (снижение фондовых индексов от 0,36 до 0,17%), но повышение нефтяных цен к закрытию сессии может способствовать изменению тренда", - отмечает специалист ИК Еврофинансы Людмила Моисеева. читать дальше
.20 января 2017 года 15:27
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"Российские индексы акций в первую половину сегодняшней торговой сессии снижались. Так, индекс ММВБ следует вниз за акциями металлургических компаний, а индекс РТС теряет 0,15%, двигаясь вслед за курсом рубля, который снижается относительно доллара на 5 копеек до 59,7525 руб./доллар. Второй день... читать дальше
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