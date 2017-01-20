Рассчитываем на сохранение рубля в текущем диапазоне 59-60 против доллара - "Нордеа Банк"

Ожидания по поводу возможного ужесточения риторики главы ЕЦБ Марио Драги не оправдались, комментарий во время пресс-конференции оказался довольно сдержанным и тон его существенно не изменился. На взгляд аналитика "Нордеа Банка" Ольги Лапшиной, риски экономического роста по-прежнему сдвинуты в сторону снижения, и ЕЦБ необходимы новые, более явные сигналы улучшения ситуации для того, чтобы изменить свою риторику. Курс доллара против евро сегодня утром колеблется вблизи уровня в 1,069 и в преддверии инаугурационной речи Дональда Трампа можно ожидать повышение волатильности в данной валютной паре. Пока не ясно какой будет политика избранного президента, однако его последние высказывания о том, что США заинтересованы в более слабом долларе уже сказались на рынке.

Рубль вчера находился под умеренным давлением на фоне высказываний первого зампреда Правительства Игоря Шувалова о том, что ЦБ может начать покупки валюты на внутреннем рынке уже при текущем уровне цен на нефть. Рубль показал ослабление к верхней границе нашего целевого диапазона, который сейчас составляет 59-60 против доллара. Позднее Игоря Шувалова поддержал и министр экономического развития Максим Орешкин, который заявил о том, что Банк России может вскоре начать покупку валюты, при ценах на нефть выше 40 долл.

"При этом по мнению это не означает отказа от свободного плавания рубля, т.к. остальные факторы продолжат влиять на валютный курс. Банк России отметил, что валютные интервенции не превысят объем ежемесячных нефтегазовых допдоходов бюджета. Мы ожидаем сохранения рубля в текущем диапазоне 59-60 против доллара на фоне высказывания представителей ключевых министерств и ЦБ", - заключает эксперт банка.