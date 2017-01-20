Комиссия по добыче ОПЕК может оказать нефти поддержку - Промсвязьбанк

"Нефть остается ниже $55/барр.: значимой поддержки во вчерашнем отчете МЭА и в статистике по запасам в США не нашлось, в фокусе находится заседание Комиссии по добыче ОПЕК в эти выходные. Так, отчет МЭА предполагает, что в 2017 году добыча сланцевой нефти в США вырастет на 170 тыс. барр./день – речь идет не только о росте числа буровых, но и о сильном повышении продуктивности непосредственно сланцевых скважин. Прогноз по мировому спросу на нефть, тем не менее, повышен на 0,2 млн барр./сутки, до 97,8 млн барр. Агентство считает, что баланс на рынке начинает постепенно восстанавливаться, тем не менее, все будет зависеть от ОПЕК+. Статистика по запасам нефти и нефтепродуктов в США показала рост запасов сырой нефти на 2,3 млн барр. при росте запасов бензина на 5,9 млн барр. и снижении дистиллятов на 0,9 млн барр. Загрузка НПЗ просела на 2,9%. Мы рассчитываем, что Комиссия по добыче ОПЕК в эти выходные "прольет свет" на то, как начало исполняться соглашение, что окажет нефти поддержку и вернет ее в диапазон $55–57/барр. на следующей неделе", – отмечает аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.