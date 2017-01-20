В данный момент ослабление рубля выглядит логичным - Росбанк

"В четверг дискуссия о возможном интвервенционном участии ЦБ или Минфина на валютном рынке обросла новыми подробностями, - отмечают эксперты Росбанка. - Наиболее сильным заявлением в итоге стал комментарий первого вице-премьера И.Шувалова о возможном возобновлении покупок валюты при котировках нефти выше отметки $55/барр. Пара рубль/доллар подскочила почти на 1 рубль до 60.20, но впоследствии откатилась до 59.70-59.80".

По мнению специалистов Росбанка, ослабление рубля выглядит логичным в моменте, однако, в бюджетном уравнении остается несколько критических неизвестных. Их определение Минфином и ЦБ будет иметь решающее значение. Во-первых, проведение текущих интервенций Минфином в объеме избыточных нефтегазовых доходов (ок. 1.5 трлн руб. в год, по оценкам аналитиков Росбанка) не решает проблемы бюджетного дефицита, заложенного в бюджет в объеме порядка 2.7 трлн руб.

"То есть конверсия валюты в течение года потребует обратной операции в декабре для финансирования федеральных расходов, и это может привести к нежелательной волатильности курса, - заключают специалисты банка. - Соответственно, логичным бы выглядело сокращение дефицита за счет избыточных доходов и сохранение Резервного Фонда. Во-вторых, позиция ЦБ в текущем вопросе также важна: покупка валюты будет обеспечивать приток рублевой ликвидности, что можно лишь частично подкорректировать депозитными операциями. Однако, в случае нерыночной конверсии накопленных за год резервов будет создаваться дополнительный объем ликвидности, и это уже может вступить в противоречие с антиинфляционной политикой. В этой связи, для избегания противоречий, весьма правильным было бы сохранить «номинальный якорь» по расходам федерального бюджета, профинансировав его неконвертированными сверхдоходами, и только потом, по мере сжатия структурного дефицита до 1.0% ВВП, осуществить переход к пополнению резервов".