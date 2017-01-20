"ВТБ Капитал" снизил рейтинг акций ОГК-2 до "продавать" после переоценки сектора

"ВТБ Капитал" пересмотрел прогнозные цены акций ряда анализируемых компаний электроэнергетического сектора РФ, сообщается в обзоре инвестбанка.

По итогам переоценки для акций "ОГК-2" (MOEX: OGKB) была понижена рекомендация с "держать" до "продавать", а для акций "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) рекомендация "продавать" осталась без изменения. Прогнозные цены этих бумаг остались без изменения: 0,5 рубля за одну акцию "ОГК-2" и 1,9 рубля за одну акцию "Мосэнерго".

В то же время прогнозные цены акций "Юнипро" (MOEX: UPRO) и "Энел Россия" (MOEX: ENRU) были повышены на 6% - до 2,65 рубля и на 16% - до 1,1 рубля за штуку соответственно.

Для акций "Юнипро" была оставлена рекомендация "продавать", а для акций "Энел Россия" - "держать".