Курс рубля может ослабнуть - Exness

"Если ЦБ РФ выйдет на рынок и купит $16,66 млрд (это около 1 трлн руб. при курсе доллара в 60 руб.), то российская валюта может ослабнуть до 65 руб., в том числе из-за смены рыночных ожиданий в отношении курса рубля. Для предотвращения излишнего укрепления рубля ЦБ РФ следует более активно проводить смягчение монетарной политики в стране. Сегодня состоится инаугурация Дональда Трампа. Если он заявит о невозможности быстрого размораживания американо-российских отношений (базовый сценарий), то ожидания снятия санкций в отношении РФ в первом полугодии текущего года скорее всего не оправдаются, а курс рубля ослабнет (возможно, до 60,7 руб. в течение дня)", - отмечает аналитик Exness Сергей Кочергин.