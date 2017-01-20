Более привлекательным для инвесторов в 2017 году в качестве валюты-убежища выглядит доллар - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

Начало года часто становится для инвесторов поводом задуматься, не пора ли пересмотреть свои финансовые приоритеты. В частности, если Вы в отличие от главы Минэкономразвития РФ Максима Орешкина не считаете рублевые активы «самыми крепкими и самыми сильными активами в мире», тогда на какие другие валюты стоит обратить внимание?

"В 2016 году сильнее всего по отношению к доллару упал египетский фунт – почти на 57%, - констатирует эксперт ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Олег Якушев. Следом за ним идут суринамский доллар (-46%) и венесуэльский боливар (-37%). Из более близких и менее экзотичных денежных единиц обратим внимание на турецкую лиру – она подешевела на 17%, причем на 13% - за последние два месяца. В этой же компании неудачников оказался и британский фунт стерлингов, который в 2016 году стал дешевле на 16.32% (последствия голосования по Brexit). Российский рубль, напротив, по итогам 2016 года укрепился на 20.12% (вот откуда черпает свою уверенность г-н Орешкин). Близкие результаты показал бразильский реал (+22%) благодаря позитивным тенденциям на энергетических рынках, а также прошедшим Олимпийским играм. Среди валют стран СНГ, помимо российского рубля, укрепились киргизский сом (+8.8%) и казахстанский тенге (+1.8%). Остальные валюты стран ближнего зарубежья по отношению к доллару падали".

Стоит ли ожидать того, что в 2017 году подешевевшие валюты пойдут в рост? "Мы бы не стали делать не это ставку, большинство валют развивающихся стран продолжит снижение относительно американского доллара, - прогнозирует О. Якушев. - Причина заключается в их зависимости от мировых цен на сырье – высокая волатильность на нефтяном рынке будет приводить к высокой волатильности этих валют. Также не будем забывать о политических и экономических кризисах в некоторых из этих стран. Что касается турецкой лиры, то ее снижение приобретает долгосрочный характер. Помимо политических потрясений и продолжающихся терактов, влияние на этот процесс оказывает напряженность в отношениях между Турцией и западными странами. Также на курс турецкой лиры давит большая накопленная задолженность корпоративного сектора страны, которая номинирована в иностранной валюте. Все это привело к тому, что за первые две недели января турецкая лира ослабла на 6% и стала, по мнению аналитиков агентства Bloomberg, худшей валютой в мире в начале 2017 года. При этом, согласно расчетам, к концу первого полугодия ее падение может составить 11.65%. В поведении британского фунта сохраняется неопределенность. С одной стороны, еще не до конца исчерпан потенциал его падения из-за итогов голосования по Brexit, с другой – более высокие, чем ожидалось, показатели британской экономики могут подтолкнуть фунт стерлингов к росту".

Начало процедур по выходу Великобритании из Евросоюза повлияет и на поведение европейской валюты, но все-таки, по мнению эксперта ИК, основное воздействие на ближайшие перспективы евро будут оказывать политические события. Предстоящие в 2017 году выборы в нескольких европейских странах вряд ли приведут к кардинальным политическим изменениям, однако ожидание результатов само по себе будет тянуть европейскую валюту вниз.

"Таким образом, всё более привлекательным для инвесторов в 2017 году в качестве валюты-убежища выглядит доллар, - резюмирует эксперт ИК "Церих Кэпитал Менеджмент". - Во-первых, Федеральная Резервная Система США уже заявила об ужесточении кредитно-денежной политики, что выражается в первую очередь в намерении трижды повысить учетную ставку в текущем году. Результатом станет приток дополнительных финансовых средств с рынков развивающихся стран. Кроме того, после официального вступления в должность президента Трампа можно ожидать усиления мер в фискальной сфере. Всё это будет подталкивать доллар к росту.

Инвесторам также стоит присмотреться к упомянутому выше бразильскому реалу. Как и российский рубль, эта валюта зависит от динамики мировых цен на нефть. Если соглашение стран ОПЕК об ограничении добычи нефти приведет к прогнозируемому росту цен, то реал, как и рубль, от этого только выиграет. Дополнительный толчок даст ожидаемое улучшение ситуации в экономике Бразилии, в первую очередь – высокие темпы снижения инфляции.

В заключение отметим, что покупка валюты может стать частью долгосрочной инвестиционной стратегии. К примеру, доллары можно направить на приобретение российских еврооблигаций или акций зарубежных компаний. В этом случае Вы будете получать доход не только от повышения курса доллара, но и от роста стоимости биржевых активов. Даже просто положить валюту на депозит выгоднее, чем держать наличные в сейфе – в этом случае годовые проценты хотя бы частично покроют рост инфляции".