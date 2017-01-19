Рынок акций РФ в четверг снизился седьмые торги подряд по ММВБ, обновив минимум за 1,5 месяца

Москва. 19 января. Рынок акций РФ в четверг снизился седьмые торги подряд по индексу ММВБ, который откатился к уровням 1,5-месячной давности из-за падения нефтяных бумаг на фоне заявлений первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова о дивидендах госкомпаний; при этом нефть в четверг выросла, а рубль ослабил позиции.

По итогам торгов индекс ММВБ просел до 2162,25 пункта (-0,4%, минимум дня - 2151,43 пункта), индекс РТС - до 1136,62 пункта (-1,3%); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 4,5%.

Доллар вырос до 59,93 рубля (+0,37 рубля).

По словам И.Шувалова, дивиденды госкомпаний в текущем году будут определяться только на основании отчетности по МСФО, хотя на сегодняшний день по-прежнему одновременно применяются две системы - российская система бухгалтерского учета и МСФО.

Вице-премьер также заявил, что ситуация в российской экономике выглядит достаточно здоровой, нет ни одного "пузыря" на рынках, ожидается серьезный рост прямых иностранных инвестиций.

Курс доллара днем в четверг поднимался к 60,27 руб./$1 на заявлениях И.Шувалова в интервью агентству Bloomberg о том, что при текущих ценах на нефть и в связи с решением не направлять дополнительные доходы от более высоких цен на сырье на дополнительные расходы можно с уверенностью рассмотреть возможность покупки валюты Банком России.

Затем доллар откатился к 59,5 руб./$1 после заявления Банка России о том, что регулятор считает попытки управления номинальным курсом рубля неэффективными и не будет отходить от режима плавающего курса. "Купля-продажа валюты в целях бюджетной, а не денежно-кредитной политики сглаживает воздействие колебаний нефтяных цен на реальный курс рубля", - отметили в пресс-службе Банка России, комментируя заявление И.Шувалова о возможности валютных интервенций.

В лидерах отката в четверг выступили акции "Газпрома" (-1,3%, до 150,85 рубля), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0.7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,9% и -2,8% "префы").

Негативом для акций "Газпрома" стал вышедший в четверг отчет концерна по МСФО за третий квартал 2016 года, не оправдавший ожиданий: чистая прибыль составила 102,161 млрд рублей (годом раньше был символический убыток 2 млрд рублей), что чуть ниже среднерыночного прогноза в размере 107 млрд рублей. Выручка "Газпрома" снизилась на 3% - до 1 трлн 256,992 млрд рублей, при ожиданиях на уровне 1 трлн 273 млрд рублей.

Выросли акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,1%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1.7%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+3,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,6% и +0,8% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1% и +0,9% "префы").

Индексы в США накануне показали смешанную динамику. Глава ФРС Джанет Йеллен, выступавшая в среду в Сан-Франциско, заявила, что ожидает нескольких повышений ставок в год американским центробанком до конца 2019 года, когда ставка достигнет новой нормы в 3%.

В Азии в четверг также отмечалась смешанная динамика (выросла Япония и просел Китай), в Европе упал рынок Великобритании (FTSE потерял 0,6%), но выросла нефть.

ЕЦБ на заседании в четверг прогнозируемо сохранил ставки и параметры программы QE.

Глава европейского регулятора Марио Драги заявил в четверг, что ставки ЕЦБ останутся на текущем или более низком уровне длительное время, банк будет проводить QE до устойчивой корректировки инфляции, при этом ЕЦБ может продлить и/или расширить программу QE в случае ухудшения прогноза экономики. По оценке М.Драги, негативные риски для экономики сохраняются.

В США вышли сильные статданные. Число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе сократилось до 234 тыс. (минимум с 1973г) при прогнозах роста до 252 тыс. Число новостроек в США в декабре выросло до 1,226 млн при прогнозах роста до 1,2 млн домов.

На этом фоне евро упал против доллара с $1,067 в район $1,06.

Нефть в четверг подорожала после падения на 2,7% накануне, инвесторы ожидали данных о коммерческих запасах углеводородов в США. Кроме того, рынок продолжает отыгрывать прогнозы ОПЕК в части более медленного роста поставок нефти из стран, не входящих в картель, несмотря на повышение оценки добычи для США.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в четверг составила $54,58 за баррель (+1,2%), мартовская цена WTI - $52,58 за баррель (+1,3%).

Как отмечает аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова, предыдущие четыре дня снижение рынка акций определялось понижательным трендом в нефтяных котировках, а в четверг дорожающее сырье не оказало поддержки фондовому рынку.

Акции нефтегазового сектора подешевели на заявлениях И.Шувалова о том, что правительство РФ изучает вариант возвращения к уровню дивидендных выплат госкомпаний в размере 25% с уровня 50%, который был установлен на 2015 год. По словам вице-премьера, к каждой госкомпании будет применен индивидуальный подход: кто-то может заплатить 50%, кто-то обременен другими обязательствами (например, инвестиционная программа).

Упали акции "Газпрома", хотя с учетом отрицательного денежного потока и масштабных капвложений изначально было маловероятно, что он заплатит дивиденды в размере 50% от прибыли даже при наличии соответствующей директивы правительства. Подешевели акции "Роснефти", которая по сути уже не является госкомпанией (то есть правило на нее бы не распространялось), упал "Аэрофлот" (MOEX: AFLT), хотя еще накануне бумаги обновляли максимумы на ожиданиях высоких дивидендов (50% от прибыли по МСФО).

Выросли акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) после того, как владелец компании дал интервью "России-24", в котором отметил, что после размещения бумаг "Детского мира" в феврале 2017 года АФК планирует вывести на IPO свой агрохолдинг "Степь" (в конце 2017 - начале 2018 года).

Также выросли акции операторов связи ("Мегафон" (MOEX: MFON), МТС) на фоне заседания рабочей группы по обсуждению реализации требований "пакета Яровой", на котором операторы озвучили свои оценки затрат, необходимых для исполнения требований закона. По мнению "Мегафона", это почти 1 трлн руб., а по оценкам МТС - 400 млрд рублей. Однако замминистра связи и массовых коммуникаций РФ привел расчеты Минкомсвязи, что общие расходы всех операторов не превысят 100 млрд руб. Вероятно, участники фондового рынка предположили, что с учетом столь существенных расхождений реализацию "закона Яровой" либо перенесут, либо еще сильнее смягчат его условия, полагает С.Кирсанова.

Ведущий аналитик банка "Российский капитал" Анастасия Соснова также отмечает, что резкие скачки курса доллара в четверг изрядно пощекотали нервы инвесторам. Высокая турбулентность "американца" на валютном рынке была следствием вербальных интервенций первого вице-премьера И.Шувалова, который в интервью Bloomberg заявил о возможности покупки Банком России валюты на рынке. Между тем, на рынке давно установилось мнение, что отметка 59 руб./$1 является своеобразным "болевым порогом" для отечественной экономики, и сползания доллара США ниже этого уровня просто не допустят.

ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне и объем ежемесячного выкупа активов на уровне 80 млрд евро до марта 2017 года, как и предполагалось. С апреля по декабрь 2017 года ЕЦБ собирается ежемесячно выкупать активы на сумму 60 млрд евро. Риторика руководства регулятора, как прогнозировалось, была чрезмерно осторожной и мягкой. М.Драги пообещал, что базовая ставка ЕЦБ не будет повышаться как минимум до весны 2017 года, а при необходимости может быть вновь снижена. В результате евро просел до $1,06 после заседания ЕЦБ.

По оценке заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, семь "черных свечек" на дневном графике индекса ММВБ подряд - это все еще коррекция после роста, при этом с экономикой России все благополучно. Первый зампредседателя правительства РФ И.Шувалов сообщил в интервью Bloomberg на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что экономика России в 2017 году может вырасти на 2%.

В этом году ожидаются также рост промпроизводства на 1,5%, инфляция на уровне 5%, положительная динамика инвестиций, улучшение по счету текущих операций. Помимо этого, позитив может прийти из США. Сейчас есть ожидания, что ФРС США повысит ставку три раза за год, хотя Д.Трамп всеми силами будет сдерживать повышение, так как ему нужен слабый доллар для увеличения конкурентоспособности американских товаров. Кроме того, политика, которую Трамп будет проводить в Европе, может привести к сближению России и Германии.

В четверг давление на рынок акций оказала новость о вероятном понижении правительством минимального уровня дивидендов с 50% до 25% чистой прибыли (сообщило агентство Bloomberg). Кроме того, ожидания относительно разворота в отношениях США и России сейчас уже не такие оптимистичные, как в декабре.

Касательно первого полугодия А.Верников настроен оптимистично и ждет индекс ММВБ в районе 2400 пунктов. МЭА в четверг заявило о сжатии мирового рынка нефти, несмотря на то, что действие договора стран ОПЕК+ о сокращении добычи пока еще не обрело четкие формы. МЭА сообщило, что, хотя пока еще "слишком рано" определять степень выполнения обязательств по сокращению добычи странами ОПЕК, коммерческие запасы нефти в развитых странах в ноябре сократились четвертый месяц подряд, а в декабре ожидается еще одно сокращение. Агентство также повысило оценку роста спроса на 2016 год.

По словам аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, основным поводом для распродаж стали корпоративные отчеты. "Газпром" (MOEX: GAZP) нарастил прибыль по МСФО в третьем квартале, однако рынку не понравилось сокращение выручки по поставкам на рынок СНГ и внутренний рынок РФ. С учетом очередных инвестиционных расходов по "Турецкому потоку", отчет "Газпрома" можно считать нейтральным, если не слабым.

"Дикси Групп" (MOEX: DIXY) увеличила выручку в 2016 году на 14,3%, но в IV квартале рост выручки составил всего 4,2%, а в декабре и вовсе наблюдалось сокращение выручки на 0,6%. Акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%) слабо подросли на заявлениях И.Шувалова о том, что он не видит необходимости приватизации банка в текущем году.

Для индекса ММВБ уровнем поддержки выступает отметка 2140 пунктов, откуда можно ожидать краткосрочный отскок. Если же на дневном графике рынок закроется ниже, то коррекция продолжится, как минимум, до 2100 пунктов по ММВБ. При ухудшении внешней ситуации движение индекса вниз может продлиться до 1980-2000 пунктов.

Укрепление рубля уже начинает вызывать недовольство у правительства, что подтверждают заявления чиновников. Вице-премьер И.Шувалов заявил, что при текущих ценах на нефть ЦБ РФ может начать скупать валюту и правительство уже работает с регулятором над мерами обеспечения долгосрочного снижения волатильности по рублю. Конечно, это еще не заявления ЦБ РФ, но при дальнейшем укреплении рубля такие вербальные интервенции будут нарастать. В очередной раз также можно отметить краткосрочный дефицит ликвидности, что связано с налоговым периодом. Кроме того, через две недели состоится заседание ЦБ РФ, от которого ждут, как минимум, словесной реакции на замедление инфляции до 5,4% в декабре.

Поводов для разворота на российском рынке акций пока нет, как нет и решения правительства по обязательной выплате 50% прибыли госкомпаний в виде дивидендов. Соответственно, график ММВБ продолжает указывать вниз, хотя вполне возможен краткосрочный отскок.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в четверг в снижении лидировали акции АО "Южно-Уральский никелевый комбинат" (MOEX: UNKL)(-6,9%), АО "РБК" (MOEX: RBCM) (-5,4%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-4,6%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-3,7%), АО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-3,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2,9%), "Дикси Групп" (-2,8%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-2,5%).

Выросли бумаги АО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+39,9%), АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+7,9%), "Кубаньэнерго" (MOEX: KUBE) (+5,3%), АФК "Система" (+3,8%), "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+3,1%), "Мегафона" (+2,5%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 37,111 млрд рублей (из них 6,375 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).