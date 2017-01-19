Рубль снижается к доллару и евро в четверг вечером на фоне ожиданий покупок валюты ЦБ РФ

Москва. 19 января. Доллар США и евро подрастают на торгах "Московской биржи" вечером в четверг на ожиданиях возможного начала покупок валюты Центробанком РФ; рубль снижается, несмотря на растущую нефть.

Курс доллара США составил 59,9075 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 34,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 63,525 руб./EUR1, прибавив 22,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 29 копеек, до 61,535 рубля.

Торги на внутреннем валютном рынке в четверг открылись небольшим ростом курса рубля по отношению к доллару и евро благодаря повышению мировых цен на нефть. При этом позитивная динамика нацвалюты сохранялась приблизительно до 11:20 мск, после чего рубль стал активно дешеветь. По мнению аналитиков, ухудшению настроений участников рынка по отношению к рублю способствовали заявления первого вице-премьера Игоря Шувалова о возможных покупках валюты при текущих ценах на нефть. "Очевидно, что при сегодняшних ценах на нефть и принятого решения нетраты дополнительных нефтегазовых доходов мы можем с уверенностью говорить о возможности покупки валюты на рынке", - сказал И.Шувалов в интервью агентству Bloomberg.

Приблизительно в 12:47 МСК доллар США преодолел отметку 60 руб./$1 впервые с 11 января, а спустя несколько минут евро в свою очередь превысил уровень 64 руб./EUR1, максимум с 3 января. На пике роста доллар достигал 60,265 руб./$1, а евро - 64,24 руб./EUR1. При этом, как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", падение рубля происходило, несмотря на рост мировых цен на нефть.

Нефть дорожает в четверг после падения накануне на сигналах снижения запасов нефти в США. Цена мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК в четверг повысилась на 1,08% - до $54,5 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась на 1,25% - до $52,54 за баррель. Товарные запасы нефти в США упали на прошлой неделе на 5 млн баррелей, сообщил накануне Американский институт нефти (API).

Однако опубликованные немного позже разъяснения Банка России немного успокоили ситуацию на валютном рынке, и рубль отвоевал около половины понесенных ранее потерь. ЦБ РФ считает попытки управления номинальным курсом рубля неэффективными и не будет каким-либо образом отходить от режима плавающего курса, говорится в комментарии регулятора. "Купля-продажа валюты в целях бюджетной, а не денежно-кредитной политики сглаживает воздействие колебаний нефтяных цен на реальный курс рубля", - отметили в пресс-службе Банка России, комментируя заявление первого вице-премьера И.Шувалова о возможности валютных интервенций при текущих ценах на нефть и отказе от использования дополнительных нефтегазовых доходов от более высоких нефтяных цен на дополнительные расходы бюджета.

ЦБ РФ отмечает, что ежемесячные объемы покупки валюты в рамках реализации переходных положений бюджетного правила не будут превышать объем ежемесячных дополнительных нефтегазовых доходов бюджета от превышения фактической цены на нефть уровней, заложенных в бюджет. "Как мы неоднократно говорили ранее, стабилизирующее воздействие на реальный курс рубля может оказывать бюджетная политика с применением бюджетного правила. Поэтому мы приветствуем решение не тратить дополнительные нефтегазовые доходы бюджета", - подчеркивается в сообщении.

Накануне ЦБ РФ заявил, что может рассмотреть возможность покупки валюты на рынке при более высокой цене на сырье. "В случае реализации сценария с растущими ценами на нефть может быть рассмотрена возможность покупки валюты в рамках реализации переходных положений бюджетного правила", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Банка России.

"Сегодня торги на внутреннем валютном рынке проходили достаточно волатильно за счет высокой активности спекулятивных игроков, которые отыгрывали различные заявления чиновников российского правительства и Центробанка. В частности, наиболее сильное движение рубля вниз произошло после заявлений первого вице-премьера Игоря Шувалова агентству Bloomberg. При этом каких-то фундаментальных оснований для такого резкого движения на рынке не было, так как нефть демонстрировала рост. В середине дня эта спекулятивная атака на нацвалюту сошла на нет, и рубль смог вернуть часть предыдущих потерь", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший трейдер банка "Глобэкс" Виталий Марков.

"Высокая волатильность на внутреннем валютном рынке в ближайшие дни может сохраниться. При этом растущие мировые цены на нефть могут оказать поддержку нацвалюте. Таким образом, как только спекулятивный интерес на рынке уйдет доллар может вновь начать тестировать отметку 59 рублей", - считает В.Марков.

В свою очередь старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова отмечает, что внутридневные колебания рубля оказались в четверг значительными. Обычным сценарием торгов по паре "доллар/рубль" в последнее время было умеренное, но направленное движение в четко понятную сторону, а если катализаторов для него не находилось, рубль старался сохранять нейтралитет. Сегодня все было не так: с утра рубль дорожал на полпроцента, во второй половине дня отступал на столько же, и все это на фоне роста цены на нефть и относительно стабильном долларе на рынке Forex. "Очевидно, что в рублевых парах разыгрывается собственная история. Тот факт, что российская валюта стала очень чувствительной к вербальным интервенциям со стороны ЦБ или Игоря Шувалова, дополнительно указывает на перекупленность рубля и моральную готовность к развороту тренда", - полагает А.Бодрова.

Комментарии И.Шувалова о том, что Минфин и ЦБ РФ готовят меры по уменьшению волатильности курса рубля, а покупки иностранной валюты возможны при текущих уровнях цен на нефть, привели к ослаблению рубля, отмечает аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк. Подобные заявления были ожидаемыми, если принять во внимание вчерашние высказывания Антона Силуанова о том, что правительство не будет тратить дополнительные нефтегазовые доходы. Кроме того, Банк России в ответ на запрос Bloomberg подтвердил намерение перейти к покупке иностранной валюты при реализации сценария с высокими ценами на нефть. При этом подобное решение может быть принято после разработки переходной версии бюджетного правила, необходимость которой обсуждалась в конце прошлого года. Поэтому уже сегодня утром могло сформироваться понимание того, что в ближайшее время возможно появление новостей о ходе подготовки бюджетного правила и соответствующая реакция валютного рынка.

Тем не менее, первые уверенные комментарии от представителей правительства, содержащие количественные ориентиры по ценам на нефть, при которых могут начаться покупки валюты, появились намного раньше, чем можно было прогнозировать. Валютный рынок сразу отреагировал на комментарии И.Шувалова: курс рубля по отношению к доллару заметно снизился, и теперь возникает вопрос о кратко- и среднесрочных перспективах курса нацвалюты.

"Если ориентироваться на предыдущие комментарии прессы, применение переходной версии бюджетного правила может начаться только в 2018 году - указывает Н.Ващелюк. - При этом мы не ждем продолжение активного роста цен на нефть и превышение ими уровня $60 за баррель в 2017 году, поэтому вмешательство ЦБ или Минфина в функционирование валютного рынка до начала 2018 года (или, по крайней мере, до второй половины 2017 года) представляется маловероятным. Действия ЦБ РФ пока, скорее всего, будут ограничены сферой процентной политики, и снижение ключевой ставки окажется более активным, чем в 2016 году. Также возрастает интерес к мартовскому заседанию ЦБ РФ, которое является опорным, а значит, предполагает возможность обновления макроэкономических прогнозов".

"Сегодняшние словесные интервенции, вероятно, обозначили нижнюю границу для курса доллара (около 59,0-59,5 руб./$1), преодолеть которую при отсутствии значительных улучшений во внешней и внутренней конъюнктуре участники валютного рынка вряд ли решатся. Продолжения резкого ослабления рубля в ответ на сегодняшние заявления ждать не стоит. С учетом произошедших изменений наш прогноз по валютному рынку до конца недели незначительно скорректирован в сторону ослабления рубля - диапазон 59,5-60,5 руб./$1. Кроме того, следует помнить о рисках, создаваемых для курса рубля и валют других стран с формирующимися рынками приближением инаугурации Дональда Трампа. В среднесрочной перспективе с учетом появившихся комментариев вряд ли следует ожидать новых эпизодов существенного укрепления рубля, и его курс стабилизируется в диапазоне 60-61 руб./$1", - полагает аналитик Бинбанка.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на пятницу на 16,91 копейки, до 59,3521 руб./$1, и снизил курс евро на 4,49 копейки, до 63,1803 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос на 45,12 копейки по отношению к среде и составил 59,6524 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК четверга прибавил 45,76 копейки по отношению к 18 января и составил 59,7 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту составил $7 млрд 231,574 млн, из которых $1 млрд 867,658 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $5 млрд 363,916 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 22,92 копейки по отношению к среде - до 63,4713 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК четверга прибавил 24,79 копейки по отношению к 18 января и составил 63,5334 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR653,551 млн, из которых EUR307,95 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR345,601 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) в четверг немного подросли по отношению к предыдущему дню. В частности, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 5 базисных пунктов (б.п.), составив 10,43% годовых, ставка на семидневный срок прибавила 6 б.п., поднявшись до 10,48% годовых. Вместе с тем ставки в среднесрочном сегменте МБК (1-6 месяцев) не изменились: ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц осталась на уровне 10,46% годовых, на срок 3 месяца и 6 месяцев - 10,50% годовых.