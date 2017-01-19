Лучше рынка торгуются бумаги РусГидро и расписки Русала - ИК "Финам"

К концу сессии четверга российский фондовый рынок сохранил позиции у уровней, достигнутых в первой половине дня, отмечает аналитик ИК "Финам" Богдан Зварич. При этом, ситуация на внешних площадках улучшилась на фоне публикации хороших данных по американской экономике. Так, количество первичных обращений за пособием по безработице снизилось до 234 тыс, при ожидаемом росте до 252 тыс., а индекс деловой активности ФРБ Филадельфии составил 23,6 пункта, против консенсус-прогноза на уровне 15,3 пункта. На таком фоне европейские площадки вышли на положительную территорию и к закрытию прибавляют порядка 0,1%. В США торги открылись небольшим снижением – потери индексов Dow Jones и S&P500 после первых 30 минут составили порядка 0,1%. В результате, к окончанию торгов индекс ММВБ снизился на 0,6%, опустившись до 2157 пунктов, индекс РТС упал на 1,5%, до 1135 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили «префы» Транснефти и Татнефти, потерявшие более 3%. Компанию им составили бумаги Аэрофлота, снижение которых составило порядка 2,9%. Отметим, что акции вновь вернулись под сопротивление на уроне 160, однако это не отменяет позитивного сценария. На взгляд эксперта, до преодоления минимума января, установленного в районе 140 рублей, говорить о полноценной коррекции не приходится. Лучше рынка торгуются бумаги РусГидро и расписки Русала, рост которых превысил 3,5%.

На валютной секции Московской биржи российский рубль, несмотря на консолидацию в ценах на нефть, ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар вырос на 0,5%, поднявшись до 59,9 рубля, евро прибавил 0,3%, достигнув 63,5 рубля. На международном валютном рынке пара евро/доллар растеряла рост первой половины торгов и ушла на отрицательную территорию, теряя 0,2% и торгуясь в районе 1,06.

В 19:00 мск будут опубликованы данные по запасам нефти и нефтепродуктов от министерства энергетики США, которые и определят настроение на рынке энергоносителей до конца дня. Так, в случае снижения запасов и умеренного роста добычи, покупки могут вернуться на рынок нефти, что приведет к ее росту. На таком фоне спрос на российские активы вырастет, а рубль и фьючерс на индекс РТС закончат «вечерку» на положительной территории. Также это будет способствовать позитивному открытию нашего фондового рынка в пятницу.