Цены евробондов РФ в четверг снизились вслед за падением UST после выступления главы ФРС

Москва. 19 января. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг заметно снизились вслед за падением стоимости американских казначейских обязательств (US Treasuries), произошедшим после выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС). При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов оказались незначительными.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась на 3 базисных пункта к уровню закрытия среды, составив 120,24% от номинала, что соответствует доходности 2,43% годовых (практически без изменений к предыдущему дню).

Стоимость американских четырехлетних Treasuries к 18:15 МСК снизилась относительно итогов 18 января на 11 базисных пунктов, составив 100,69% от номинала. Доходность при этом выросла на 3 базисных пункта - до 1,665% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетних казначейских облигаций сузился на 3 пункта по отношению к 18 января и составил 76,5 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились на 112 базисных пунктов по отношению к предыдущему дню и составили 112,95% от номинала (доходность выросла на 7 пунктов - до 4,99% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 117 базисных пунктов - до 108,87% от номинала (доходность выросла на 7,5 пункта - до 5% годовых), с погашением в 2026 году - на 45 пунктов, до 103% от номинала (доходность выросла на 6 пунктов - до 4,36% годовых), с погашением в 2023 году - на 50 пунктов, до 105,89% от номинала (доходность выросла на 8 пунктов, составив 3,86% годовых).

"Сегодня котировки российских еврооблигаций преимущественно снижались в цене вслед за падением стоимости базовых активов - US Treasuries, которые в свою очередь негативно отреагировали на вчерашнее выступление главы ФРС Джанет Йеллен, которое было воспринято инвесторами как сигнал к более решительным действиям американского регулятора в плане ужесточения денежно-кредитной политики. Соответственно, облигации emerging markets, к которым относятся и наши бумаги, подхватили эту негативную тенденцию, и сегодня уже с самого утра котировки стояли ниже, чем на закрытие предыдущего дня. Наибольшие потери традиционно понесли самые "длинные" облигации с погашением в 2042-2043 годах. Но снижение цен в целом умеренное и никакой паники на рынке нет. Определенную поддержку рынку оказывают высокие цены на нефть", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.

Джанет Йеллен, выступавшая 18 января в Сан-Франциско, дала понять, что Федрезерв намерен стабильно повышать базовую процентную ставку в ближайшие годы. Экономика США может столкнуться с неприятными сюрпризами, если повышение процентных ставок будет откладываться надолго, заявила глава ФРС. "Слишком длительное ожидание перед началом перехода к нейтральной процентной ставке может привести к неприятным сюрпризам в дальнейшем: чрезмерно высокой инфляции или финансовой нестабильности, либо к обоим факторам", - отметила она.

Глава Федрезерва ожидает, что центробанк будет повышать ставку несколько раз в год до конца 2019 года, и к этому времени, по оценкам руководителей ФРС, ставка "будет близка к нашей оценке долгосрочного нейтрального уровня в 3%".

В ночь на пятницу Дж.Йеллен выступит снова, на этот раз в Стэнфордском институте исследований экономической политики в Калифорнии.