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19 января 2017 года 17:21
Цены на нефть снижаются под давлением доллара США и активизации добычи сланцевых углеводородов - Julius Baer
Цены на нефть опустились до 55 долл. США за баррель под давлением укрепившегося доллара и активизации производства сланцевых углеводородов в США, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. В то время как соглашение ОПЕК по снижению объемов производства нефти остается главной темой на рынке, и все внимание приковано к тому, как участники соглашения соблюдают данные обещания, прогноз по росту производства нефти в США постепенно перемещается на первый план. Североамериканская нефтегазовая промышленность вряд ли развивалась так быстро когда бы то ни было. Проблемы с балансовой отчетностью остались в прошлом, и первоочередное значение сейчас имеют инвестиции и рост производства. Пермский нефтегазовый бассейн в США, где сейчас активнее всего идет бурение новых скважин, находится в лихорадке сделок по распределению участков, а рынок долгосрочного капитала открыт для финансирования проектов. Управление по энергетической информации США, один из наиболее надежных источников данных по нефтяному сектору, в последние несколько месяцев регулярно пересматривал прогноз по объемам производства нефти в США в сторону повышения. Активизация производства сланцевых углеводородов является ключевым аргументом, поддерживающим нашу рекомендацию инвестировать в американскую энергетическую инфраструктуру. Несмотря на то, что мы ожидаем снижения цен на нефть в ближайшем будущем, перспективы роста объемов производства нефти и газа говорят о том, что поток денежных средств на счетах операторов трубопроводов будет увеличиваться. Более того, данные говорят о снижении уровня дефолтов и активизации финансовой деятельности, что должно поддержать улучшающиеся настроения на рынке. Политика избранного президента США Дональда Трампа в сфере энергетики воспринимается как дружественная для развития системы трубопроводов, однако оппозиция защитников окружающей среды по-прежнему сильна. Поле боя всего лишь сдвинулось с федерального уровня на уровень штатов. "Нефть торгуется в районе верхней границы фундаментально обоснованного диапазона цен, и мы по-прежнему скептически относимся к способности соглашения ОПЕК быстро решить проблему избытка предложения, в том числе ввиду возобновившейся активности по добыче сланцевых углеводородов в США. Перспективы роста производства нефти и газа в США поддерживают нашу позитивную позицию по поводу инвестирования в американскую энергетическую инфраструктуру", - заключает эксперт.
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19 января 2017 года 19:50
Москва. 19 января. Рынок акций РФ в четверг снизился седьмые торги подряд по индексу ММВБ, который откатился к уровням 1,5-месячной давности из-за падения нефтяных бумаг на фоне заявлений первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова о дивидендах госкомпаний; при этом нефть в четверг выросла, а рубль ослабил позиции. читать дальше
.19 января 2017 года 19:36
Москва. 19 января. Доллар США и евро подрастают на торгах "Московской биржи" вечером в четверг на ожиданиях возможного начала покупок валюты Центробанком РФ; рубль снижается, несмотря на растущую нефть. читать дальше
.19 января 2017 года 19:08
концу сессии четверга российский фондовый рынок сохранил позиции у уровней, достигнутых в первой половине дня, отмечает аналитик ИК "Финам" Богдан Зварич. При этом, ситуация на внешних площадках улучшилась на фоне публикации хороших данных по американской экономике. Так, количество первичных... читать дальше
.19 января 2017 года 18:34
Москва. 19 января. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг заметно снизились вслед за падением стоимости американских казначейских обязательств (US Treasuries), произошедшим после выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС). При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов оказались незначительными. читать дальше
.19 января 2017 года 18:17
Сегодня индекс ММВБ находится на отрицательной территории, отмечает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников. Семь черных свечек на дневном графике индекса ММВБ подряд - эта коррекция. При этом с экономикой, на взгляд эксперта, все... читать дальше
.19 января 2017 года 17:45
"Доллар продемонстрировал лишь кратковременный рост в ответ на оптимистичные комментарии Йеллен, которая намекнула на «несколько» актов повышения ставки в этом году, - отмечает региональный директор eToro в России и СНГ. Впрочем, после возобновления продаж в первой половине дня, валюта вернулась к... читать дальше
.19 января 2017 года 16:54
"Уходящая неделя не принесла каких-либо важных изменений на валютном рынке. Большое количество вышедших макроэкономических данных не оказало на него существенного влияния. Январский отчет ОПЕК продемонстрировал снижение добычи нефти участниками соглашения на 221 тыс. барр. в день. Хотя этот... читать дальше
.19 января 2017 года 16:40
График ММВБ продолжает указывать вниз, хотя вполне возможен краткосрочный отскок - "Открытие Брокер"
"Поводов для разворота на российском рынке пока нет, как нет и решения правительства по обязательной выплате 50% прибыли госкомпаний в виде дивидендов. Соответственно, график ММВБ продолжает указывать вниз, хотя вполне возможен краткосрочный отскок", - указывает аналитик "Открытие Брокер" Андрей... читать дальше
.19 января 2017 года 16:20
Инвестиционная компания (ИК) "Атон" пересмотрела оценку анализируемых акций РФ, сообщается в обзоре ИК по стратегии. По итогам переоценки для акций и депозитарных расписок (DR) "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК) и... читать дальше
.19 января 2017 года 15:59
Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1209-1190, уровни сопротивления - $1218-1242 - "Открытие Брокер"
"Сегодня рынки драгоценных металлов слегка корректируются вниз после вчерашнего роста, курс доллара США немного укрепился. Заявления британского премьер-министра Терезы Мэй о "жестком" выходе из ЕС оказывают негативное влияние на рынки, увеличивая интерес к защитным активам. Инвестиционный спрос в... читать дальше
.19 января 2017 года 15:38
"Из наиболее значимой статистики ждем решение ЕЦБ в 15:45 мск, по США количество первичных обращений за пособиями по безработице, индекс деловой активности ФРБ Филадельфии, объем строительства новых домов в 16:30 мск, запасы нефти за неделю 19:00 мск. В Давосе продолжает работу Всемирный... читать дальше
.19 января 2017 года 15:18
"Сегодня, несмотря на нейтральный внешний фон в первую половину торгового дня, на российском рынке акций основные индексы снизились. Так индекс ММВБ опустился на 0,2% - до 2165,9 пункта, оказавшись под давлением сильно дешевеющих акций нефтегазовых компаний. В лидерах падения сегодня оказались... читать дальше
.19 января 2017 года 15:02
Главная новость – это принятое решение не расходовать дополнительные доходы, получаемые бюджетом при превышении нефтью заложенного в бюджет уровня - $40/барр., указывает аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев. Фактически, Россия переходит к бюджетному правилу, предполагающему наращивание резервов при... читать дальше
.19 января 2017 года 14:48
"Евро-доллар отыграл часть ночного падения, поднявшись к 1.0670, - отмечает аналитик ВТБ 24 Алексей Михеев. - Сегодня в 15:45 Мск будет решение ЕЦБ по ставке, далее в 16:30 Мск пресс-конференция Драги. Мы не видим причин, по которым Драги должен сохранять “голубиный” тон, учитывая неплохую... читать дальше
.19 января 2017 года 14:41
Комментарии И. Шувалова о том, что Министерство финансов и ЦБ РФ готовят меры по уменьшению волатильности курса рубля, а покупки иностранной валюты возможны при текущих уровнях цен на нефть, привели к ослаблению рубля, отмечает аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк. Подобные заявления были... читать дальше
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