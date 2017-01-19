Во второй половине дня вероятно падение акций российских сырьевых компаний - Dukascopy Bank SA

"Сегодня, несмотря на нейтральный внешний фон в первую половину торгового дня, на российском рынке акций основные индексы снизились. Так индекс ММВБ опустился на 0,2% - до 2165,9 пункта, оказавшись под давлением сильно дешевеющих акций нефтегазовых компаний. В лидерах падения сегодня оказались бумаги Газпрома (-2%) после того, как энергетическая компания отчиталась за третий квартал 2016 года хуже ожиданий рынка. Курс рубля относительно доллара в четверг вплотную приблизился к значимому уровню 60 руб./долл., в то время как цены на нефть с начала дня не изменись. Европейские фондовые индикаторы снижаются на 0,5% вслед за акциями нефтегазовых компаний. Хотя в целом активность на европейских площадках низкая, так как инвесторы ожидают окончания заседания ЕЦБ. Мы ожидаем падения акций российских сырьевых компаний во второй половине дня. Дело в том, что инвесторы могут активно сокращать позиции не только на опасениях дальнейшего укрепления курса американского доллара, но и на ожиданиях публикации слабой макроэкономической статистики в Китае завтра утром", - отмечает руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович.