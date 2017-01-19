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19 января 2017 года 14:33

Рынок акций РФ днем приостановил снижение благодаря ослаблению рубля, игроки ждут новостей от ЕЦБ

Москва. 19 января. Рынок акций РФ днем в четверг приостановил снижение благодаря ослаблению рубля после заявлений первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова, индекс ММВБ нашел поддержку покупателей в районе 2155 пунктов; игроки ждут итогов заседания Европейского Центробанка (ЕЦБ).

К 13:30 МСК индекс ММВБ составил 2161,87 пункта (-0,4%, минимум дня - 2155,1 пункта - минимум с начала декабря), индекс РТС - 1136,64 пункта (-1,3%); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 2,7%.

Доллар поднялся до 59,93 рубля (+0,37 рубля) после заявления И.Шувалова в интервью агентству Bloomberg о том, что при текущих ценах на нефть и в связи с решением не направлять дополнительные доходы от более высоких цен на сырье на дополнительные расходы можно с уверенностью рассмотреть возможность покупки валюты Банком России.

В лидерах отката выступают акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-2%, до 149,79 рубля), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,7% и -3% "префы").

Негативом для акций "Газпрома" стал вышедший в четверг отчет концерна по МСФО за третий квартал 2016 года, не оправдавший ожиданий: чистая прибыль составила 102,161 млрд рублей (годом раньше был символический убыток 2 млрд рублей), что чуть ниже среднерыночного прогноза в размере 107 млрд рублей. Выручка "Газпрома" снизилась на 3% - до 1 трлн 256,992 млрд рублей при ожиданиях на уровне 1 трлн 273 млрд рублей.

Растут акции "Мосбиржи" (+1,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,6%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,7%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,5%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+1,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3% и +1,4% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5% и +0,8% "префы").

Индексы в США накануне показали смешанную динамику. Глава ФРС Джанет Йеллен, выступавшая в среду в Сан-Франциско, заявила, что ожидает нескольких повышений ставок в год американским центробанком до конца 2019 года, когда ставка достигнет новой нормы в 3%.

В Азии в четверг также отмечалась смешанная динамика (выросла Япония и просел Китай), проседает Европа (DAX, S& P350, FTSE теряют 0,1-0,6%) - инвесторы реагируют на выступление главы ФРС Дж.Йеллен, ждут итогов заседания ЕЦБ (15:45 МСК в четверг) и инаугурации избранного президента США Дональда Трампа (20 января).

Нефть в четверг дорожает после падения на 2,7% накануне, инвесторы ждут данных о коммерческих запасах углеводородов в США. Кроме того, рынок продолжает отыгрывать прогнозы ОПЕК в части более медленного роста поставок нефти из стран, не входящих в картель, несмотря на повышение оценки добычи для США.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent к 13:30 МСК в четверг составила $54,31 за баррель (+0,7%), мартовская цена WTI - $52,22 за баррель (+0,6%).

По оценкам аналитиков, товарные запасы нефти в США сократились на 1 млн баррелей на прошлой неделе. Минэнерго обнародует эти данные на день позже обычного, в четверг (в 19:00 МСК), поскольку понедельник в США был выходным днем.

Как прогнозирует ОПЕК, вместо предполагавшегося в декабрьском прогнозе снижения на 150 тыс. баррелей в сутки (б/с) добыча нефти в США в 2017 году вырастет на 80 тыс. б/с - до 13,7 млн б/с. При этом предложение нефти со стороны стран, не входящих в ОПЕК, в 2017 году, как ожидается, увеличится на 120 тыс. б/с при том, что до достижения эпохальных договоренностей прогнозировался рост на 300 тыс. б/с.

Ранее на этой неделе Управление по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США опубликовало прогноз, согласно которому добыча сланцевой нефти в стране может увеличиться до 4,75 млн баррелей в сутки в феврале. В январе она составит 4,71 млн б/с, а не 4,54 млн б/с, как ожидалось в прошлом месяце.

По словам руководителя дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимира Зотова, рубль в четверг немного сдал позиции, а надежды на дальнейшее укрепление снижаются из-за оттока иностранного капитала из российских ОФЗ и укрепления доллара на мировом рынке. На нефтяном рынке ситуация улучшилась после того, как Американский институт нефти выпустил свой еженедельный отчет, согласно которому запасы нефти снизились на 5,04 млн баррелей, что превысило ожидания рынка. В четверг свой отчет выпустит министерство энергетики США.

Доллар пытается расти на заявлениях главы ФРС Дж.Йеллен о том, что процентную ставку необходимо постепенно повышать, а слишком долгие размышления и ожидания могут преподнести неприятные сюрпризы экономике США в виде высокой инфляции и финансовой нестабильности. Дж.Йеллен пообещала внимательно следить за экономической политикой и учитывать изменения в кредитно-денежной политике.

Как отмечает главный аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев, главной новостью является принятое решение не расходовать дополнительные доходы, получаемые бюджетом РФ при превышении нефтью заложенного в бюджете уровня - $40 за баррель. Фактически Россия переходит к бюджетному правилу, предполагающему наращивание резервов при превышении нефтью цены отсечения.

Отказ от расходования допдоходов бюджета снимает не только риск увеличения инфляционного давления при благоприятной конъюнктуре сырьевых рынков, но и риск чрезмерного укрепления рубля. Одновременно снижается острота проблемы перехода банковской системы к профициту ликвидности. Стоит полагать, что прояснение планов Минфина по бюджетным расходам позволит ЦБ РФ ускорить снижение ключевой процентной ставки. Последнее способно оказать поддержку рынку облигаций, сильно подросшему с начала года (ближайшее заседание ЦБ РФ состоится 3 февраля).

Вместе с тем необходимо понимать, что положительный эффект бюджетного правила на долговой рынок не ограничивается перспективами ускоренного снижения ключевой ставки. Взвешенная фискальная политика и наращивание резервов - условия для пересмотра в сторону повышения суверенного кредитного рейтинга. Подъем на инвестиционную ступень по шкале S&P и Moody's - качественное изменение, способное дополнительно усилить спрос на российский долг со стороны глобальных инвесторов.

Банковский сектор является главным бенефициаром смягчения политики ЦБ РФ, а госбанки - еще и от все более вероятного повышения кредитного рейтинга РФ. Остается, правда, еще вопрос западных санкций к РФ, но надежда на их смягчение в текущем году также сохраняется.

Аналитики Райффайзенбанка напомнили о рисках торгового противостояния США и Китая, которые пока не учитываются мировыми рынками.

Д.Трамп в ходе своей избирательной кампании говорил о возможном введении 45%-ной импортной пошлины на товары из Китая. Кроме того, выдвинутый на пост министра торговли США миллиардер Уилбур Росс планирует пересмотр соглашения о североамериканской зоне свободной торговли с Канадой и Мексикой. Такое изменение торговой политики США (в попытке сократить торговый дисбаланс с Китаем) является еще одним фактором риска для глобальной экономики: протекционистские меры могут привести к резкому торможению Китая, сократить спрос на сырьевые товары (в частности, на нефть). Пока такой сценарий не учитывается ни финансовыми, ни сырьевыми рынками (американские индексы находятся вблизи максимумов, нефть - около $54 за баррель Brent).

Дж.Йеллен вновь напомнила о неизбежности повышения ставки, тем более что долгосрочная цель по инфляции в США уже достигнута. Глава ФРС заявила, что промедление с ужесточением монетарной политики чревато сюрпризами в будущем, что заставило бы более агрессивно повышать ставку с риском наступления рецессии.

По оценке аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Ильи Фролова, на глобальных рынках сохраняется консервативный настрой инвесторов, большинство индексов последние сессии демонстрируют боковую динамику в ожидании значимых событий. В пятницу с речью по случаю вступления в должность должен выступить 45-й президент США Д.Трамп, а в четверг в фокусе внимания заседание ЕЦБ. Консенсус-прогноз не предполагает каких-либо изменений в политике европейского регулятора в части ставок и лимита программы выкупа активов, но интересны формулировки и возможные изменения прогнозов по экономике на фоне бурного повышения инфляционных ожиданий, что создает риск скорого (с 2018 года) сворачивания программы монетарной поддержки экономики и может стать неблагоприятным фактором для рисковых активов.

Российский рынок акций снижается седьмую сессию подряд по индексу ММВБ на фоне неопределенного развития ситуации на глобальных рынках перед значимыми событиями второй половины этой недели. Тем временем приток в биржевые фонды акций, ориентированные на российские активы, возобновился на этой неделе, что может указывать на ограниченность потенциала снижения рынка с текущих уровней. Учитывая близость сильной области поддержки 2140-2160 пунктов по индексу ММВБ, рынок может перейти в боковой дрейф на ближайшие несколько дней. При этом при отсутствии шоков на глобальных рынках и даже при умеренном повышении нефтяных цен рост рынка вскоре возобновится.

В четверг лучше рынка могут выглядеть акции телекомов на сообщениях СМИ о возможностях ослабления требований "закона Яровой". Фундаментально акции сотовых операторов выглядят весьма привлекательно.

Аналитик ФГ "БКС" Марк Брэдфорд полагает, что коррекция нефти вверх вызвана известиями, что члены ОПЕК соблюдают условия сделки по ограничению добычи. Оптимизм сглаживает выступление главы ФРС Дж.Йеллен, заявившей, что динамика американской экономики способствует нескольким повышениям ставки в год в период до конца 2019 года. Кроме того, в ожидании инаугурации Д.Трампа и его первых шагов на посту президента США инвесторы на глобальных рынках, включая Россию, предпочитают занять выжидательную позицию.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" днем в четверг просели акции АО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-5,8%), "Плазмека" (MOEX: PLSM) (-4,5%), АО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-4,2%), "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (-2,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,2%), "Дикси Групп" (MOEX: DIXY) (-2,1%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-2,1%).

Растут бумаги АО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+26,1%), "МРСК Северного Кавказа" (MOEX: MRKK) (+4,6%), АО "Богородские деликатесы" (MOEX: BGDE) (+2,1%), "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+1,8%), "Мегафона" (MOEX: MFON) (+1,6%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+1,5%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 13:30 МСК составил 21,171 млрд рублей (из них 3,487 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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