ИК "Открытие Капитал" снизила рейтинг GDR ЛСР до "держать" в связи с ростом котировок

Инвестиционная компания (ИК) "Открытие Капитал" понизила рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) ПАО "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) с "покупать" до "держать" в связи с ростом котировок этих бумаг, сообщается в обзоре ИК.

Прогнозная стоимость GDR ЛСР осталась без изменения и составляет $3,5 за штуку.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR ЛСР, основанный на оценках аналитиков 9 инвестиционных банков, составляет $3,59 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $3,77 за штуку.