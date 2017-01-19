Трамп отрезвил рынки - TeleTrade

Потрясающие события переживают финансовые рынки в последние дни, считает аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Скепсис Трампа по поводу сильного доллара и сомнения в его программе налогово-бюджетных стимулов уронили индекс доллара DX с 103 п. к 100, 2 п. в начале недели. Трамп, кстати, ввёл новую практику. Мимолётные высказывания по поводу курса, вплоть до постов в Twitter, чего не наблюдалось у Обамы. Имеют они такую значимость, что инвесторы срочно подписываются на Twitter президента, который влияет на рынки сильнее любого маркетмейкера.

Но экономика показывает, что для роста может и не понадобиться новых стимулов. Поразительно, но основные цели на перспективу по показателям, которые считаются оптимальными, уже достигнуты. Уровень безработицы в 4,7% - это полная занятость, оптимум для экономики, ниже уже не надо, перегрев. А сколько стремились к цели инфляции в 2% ! Ведь ещё в начале 2015 г. она была отрицательной. Но вот новые данные от 18 января : индекс потребительских цен составил 2,1% в декабре, год к году. А квартальный рост ВВП - 3,5%. Пусть и не годовой, но тоже выше целевых значений. Так значит, впору не подстёгивать экономику стимулами, а наоборот, сдерживать, не допускать опасных «пузырей».

И вот глава ФРС Джанет Йеллен в своём выступлении 18 января говорит именно эти вещи. Надо поднимать ставки ФРС и дальше. Причём новое в её словах было то, что ставки будут повышать по несколько раз в год вплоть до 2019 года. Благодарный доллар отыгрывает половину потерь, индекс доллара - на 101,2.

Особенно впечатлился канадский тёзка. Для него в давлении сошлось всё. Позиция заседания Банка Канады 18 января на сохранение мягкой денежной политики (вот где стимулы по-прежнему нужны). Снижение нефтяных цен с $57 до $54 поBrent из-за публикации отчёта ОПЕК о недостаточном сокращении добычи. И ещё - Йеллен. В результате доллар/канадец взметнулся за день с 1,304 до 1,327, показав максимальный многолетний дневной прирост.

"Что теперь? Дальше - инаугурация Трампа 20 января и его первые практические шаги, - заключает М. Гойхман. - Дело в том, что предыдущее ралли гринбека в конце 2016 г. связано было именно с посылами о сильном долларе в результате его реформ. В этом плане «авансовый» всплеск до 104 п. по индексу доллара был чересчур эмоционален. Защите от импорта и росту экспорта высокий курс валюты действительно препятствует. И Трамп отрезвил рынки. Теперь, при реализации его политики в сочетании с планами ФРС, наиболее вероятно постепенное, нерезкое укрепление доллара в мире, с вполне возможными нормальными коррекциями, откатами. Такое небыстрое движение будет и соответствовать показателям экономики, и давать время внешней торговле приспособиться к курсу. Кроме того, более высокая привлекательность доллара нужна и для притока средств в гособлигации, в бюджет, а бюджетные расходы - один из важных пунктов программы Трампа. Поэтому в целом вновь высоту 104 п. по индексу DX мы увидим, но далеко не сразу. И следим, следим за Twitter президента".