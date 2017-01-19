Рубль остается в коридоре 59-60 против доллара - "Нордеа Банк"

"Событие дня для курса доллар/евро – это заседание Европейского Центрального банка (ЕЦБ), - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Ольга Лапшина. - В целом рынок не ожидает изменения ставки и сроков проведения программы выкупа активов. Тем не менее, нельзя исключать некоторого изменения риторики Марио Драги во время пресс-конференции по итогам заседания. Даже некоторого ужесточения тона комментария может оказаться достаточно для того, чтобы евро показал укрепление сегодня. Рубль сохраняется в коридоре 59-60 против доллара. Напомним, что крупнейшая налоговая дата января состоится только в следующую среду, поэтому пока что особой поддержки для российской валюты от налогового фактора ждать не стоит. В то же время последняя новость от Минфина о том, что дополнительные доходы бюджета будут тратиться на сокращение дефицита бюджета с одной стороны в пользу российской валюты, однако с другой стороны она даст ЦБ возможность быстрее снижать ставку, что является фактором против существенного укрепления рубля".